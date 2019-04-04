Первый испытательный полет корабля Starliner предварительно планируется в августе

Операция будет осуществлена в беспилотном режиме, отметили в NASA

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Первый полет в беспилотном режиме нового космического корабля корпорации Boeing CST-100 Starliner предварительно запланирован на август, а первый полет в пилотируемом режиме будет длительным. Об этом сообщило в среду на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Сейчас Boeing планирует испытательный полет корабля на август, хотя это предварительный срок, и он должен быть подтвержден", - говорится в сообщении. Подготовка к полету в беспилотном варианте, по данным NASA, "близка к завершению". Корабль спроектирован таким образом, что сможет осуществить до 10 полетов.

Представитель корпорации Boeing воздержался от комментариев. "Мы вынуждены переадресовать вас в NASA, поскольку это их решение", - сообщил он в среду в ответ на просьбу корреспондента ТАСС уточнить дату первого испытательного полета и то, предусмотрена ли в ходе беспилотного полета стыковка с МКС.

Первый пилотируемый полет может быть длительным

В то же время, как сообщило в среду NASA, с Boeing достигнута договоренность о том, что первый испытательный полет с экипажем к Международной космической станции будет осуществлен после "углубленной технической оценки всех систем" корабля и будет более продолжительным, чем планировалось первоначально. "NASA пришло к выводу, что продолжительный полет осуществим с технической точки зрения и отвечает потребностям обеспечения постоянного доступа к орбитальной стации, - указывается в сообщении NASA. - В ходе продолжительного полета корабля будет возможность осуществить большее количество экспериментов в условиях микрогравитации, проверить возможности эксплуатации систем корабля, а также осуществить другие операции в тот период, когда Starliner будет пристыкован к МКС. Продолжительность полета будет определена позднее".

По словам руководителя отдела коммерческих космических полетов NASA Фила Макаллистера, "испытательные полеты коммерческих кораблей, наряду с теми дополнительными возможностями, которые имеются в связи с использованием кораблей "Союз", откроют <...> более широкие перспективы".

Проблемы с созданием аппарата

Boeing крайне скупо сообщал о каких-либо проблемах, связанных с разработкой космического корабля Starliner, отметил в среду портал Arstechnica.com. После утечки топлива во время испытания системы спасения корабля в июне 2018 года на полигоне в штате Нью-Мексико корпорация пока не проводила второго такого испытания, первоначально планировавшегося на середину прошлого года. Новая дата испытания системы спасения, призванной отвести корабль от ракеты-носителя в случае нештатной ситуации при старте, пока не названа.

С 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летали только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые был запущен к МКС 2 марта и пристыковался к станции 3 марта. Ранее первый беспилотный запуск корабля CST-100 Starliner был перенесен с марта на апрель текущего года.