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04.04.2019
РИА Новости

Восемь новейших катеров "Сарган" поступят на вооружение Росгвардии в Керчи

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Катер "Сарган"
Катер "Сарган".
Источник изображения: © Фото : Росгвардия

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восемь новых специальных скоростных катеров "Сарган" поступят в течение двух лет на вооружение морских подразделений Росгвардии в Крыму, следует из материалов на портале госзакупок.

Ранее глава ведомства генерал армии Виктор Золотов заявил в интервью РИА Новости, что Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста.

Росгвардия проводит два тендера на поставку двух катеров до 1 ноября этого года и еще шести – к ноябрю 2020 года. Общая (максимальная) стоимость контрактов – 480 миллионов рублей. "Место поставки товара – войсковая часть 6942, Республика Крым, город Керчь", - указывается в документах.

По итогам испытаний данного типа судна, которые прошли в мае 2018 года, представитель Росгвардии отметил, что эти катера качественно усилят их морские подразделения, а их современная навигационная система, средства связи и вооружение позволят военнослужащим эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности на водных объектах.

"Сарган" может до двух суток находиться в автономном плавании и пройти без дозаправки 413 миль (примерно 765 км).

В начале марта подразделения Росгвардии в Керчи также получили два новых транспортно-десантных катера БК-16. Данные катера водоизмещением в 20 тонн рассчитаны на перевозку 24 человек, оснащены новейшими навигационными и радиотехническими системами, позволяющими совершать длительные маневры на любых курсовых углах и при различных погодных условиях.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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