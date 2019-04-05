Российские военные летчики начали второй этап конкурса "Авиадартс"

Для бомбометания, пусков ракет и стрельбы из авиационных пушек по наземным целям используется 15 полигонов, отметили в Минобороны

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Второй этап конкурса "Авиадартс" начался в Воздушно-космических силах (ВКС) России, победители состязания отправятся в Крым в конце весны на всероссийские состязания по летной выучке. Об этом в среду сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В авиационных объединениях Воздушно-космических сил стартовал второй этап конкурса "Авиадартс-2019". Победившие в нем примут участие во всероссийском конкурсе, который пройдет с 20 мая по 14 июня в Крыму на полигоне Чауда под Феодосией", - сообщили в российском военном ведомстве.

В масштабной подготовке к крымским состязаниям участвуют более 150 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Для проведения окружных соревнований задействовано 13 аэродромов и более 130 единиц авиационной техники 15 типов. Это истребители Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

"Во время проведения конкурса летчики соревнуются в физической подготовке, воздушной навигации, визуальной разведке, технике пилотирования, боевом применении. Для бомбометания, пусков ракет и стрельбы из авиационных пушек по наземным целям используется 15 полигонов", - отметили в Минобороны РФ.

Конкурс летной выучки "Авиадартс" - один из "родоначальников" Армейских международных игр наравне с "Танковым биатлоном". В 2013 году соревнования впервые прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, в 2014 году в них впервые приняли участие летчики из Белоруссии и Китая. В Крыму конкурс проходил в 2016 году. В 2017 году финальный этап "Авиадартса" состоялся в Китае.