Военный политолог: стажировка украинцев на кораблях НАТО – это смехотворно

Глава представительства Украины при НАТО сообщил, что украинские моряки проходят стажировку на кораблях альянса во время их заходов в украинские порты. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik оценил эффективность таких стажировок.

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил в среду, что украинские моряки проходят стажировку на кораблях альянса во время их заходов в украинские порты.

"У наших моряков осталось не так много возможностей ходить на военно-морских кораблях. Теперь они имеют возможность выходить в море на кораблях стран НАТО, проходят там стажировку и возвращаются с приобретенным опытом домой", – цитирует Пристайко агентство УНН.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik оценил эффективность таких стажировок.

"На Украине сложилась чрезвычайно сложная ситуация с поставкой кораблей в ВМС: таких поставок практически нет, а то, чем с ними делятся страны НАТО – это, по сути, рухлядь. Готовить военных моряков украинским ВМС фактически негде. А попытка подготовить экипажи за счет стажировки на кораблях стран Североатлантического альянса во время их заходов в украинские порты – это попытка смехотворная. Никакой стажировкой нельзя заменить создание настоящей сработанности экипажей для их службы на боевых кораблях, которых тем более у Украины нет", – сказал Андрей Кошкин.

По его мнению, цель подобного рода сотрудничества – поддержать стремление Украины к вступлению в перспективе в Североатлантический альянс.

"Подобное рода предложения носят скорее политический характер и нацелены на то, чтобы Украина чувствовала "заботу" НАТО и считала, что она при первой возможности получит то, на что претендует – просто это будет не так скоро. По сути, Украину "держат на поводке", а на самом деле не собираются допускать ее ни в Евросоюз, ни в НАТО", – считает Андрей Кошкин.

Корабли НАТО часто посещают украинские порты, в частности, два корабля Североатлантического альянса – фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" – прибыли в порт Одессы 1 апреля. В конце февраля в Одесском морском торговом порту пришвартовался ракетный эсминец США "Дональд Кук". Два корабля НАТО под турецкими флагами также посетили порт Одессы.