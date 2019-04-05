Военный политолог: стажировка украинцев на кораблях НАТО – это смехотворно
Глава представительства Украины при НАТО сообщил, что украинские моряки проходят стажировку на кораблях альянса во время их заходов в украинские порты. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik оценил эффективность таких стажировок.
Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил в среду, что украинские моряки проходят стажировку на кораблях альянса во время их заходов в украинские порты.
"У наших моряков осталось не так много возможностей ходить на военно-морских кораблях. Теперь они имеют возможность выходить в море на кораблях стран НАТО, проходят там стажировку и возвращаются с приобретенным опытом домой", – цитирует Пристайко агентство УНН.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik оценил эффективность таких стажировок.
По его мнению, цель подобного рода сотрудничества – поддержать стремление Украины к вступлению в перспективе в Североатлантический альянс.
Корабли НАТО часто посещают украинские порты, в частности, два корабля Североатлантического альянса – фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" – прибыли в порт Одессы 1 апреля. В конце февраля в Одесском морском торговом порту пришвартовался ракетный эсминец США "Дональд Кук". Два корабля НАТО под турецкими флагами также посетили порт Одессы.
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