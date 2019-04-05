В День Победы на Красную площадь выйдут 35 парадных расчетов

Большинство участников главного праздничного марша 9 Мая либо прописаны в гарнизонах вокруг столицы, либо приехали туда для строевых тренировок. Поселок Мосрентген, военные городки Таманской и Кантемировской дивизий, Кубинка и Реутово - вот далеко неполный перечень учебных парадных точек.

Но главные и лучшие силы нашей армии сосредоточились в подмосковном Алабинском гарнизоне. Для строевых занятий в гордке есть специальная площадка, построенная точно по размерам Красной площади. В среду там прошла первая тренировка пеших и механизированных колонн.

Накануне главком Сухопутных войск Олег Салюков в интервью "Красной звезде" рассказал, что 9 Мая на Красную площадь выйдут 35 парадных расчетов. Впервые по брусчатке промаршируют батальон Московского университета МВД, военнослужащие-женщины Академии Воздушно-космической обороны из Твери и воспитанники Кадетского корпуса Следственного комитета России. А еще в роту Почетного караула впервые включили взвод девушек.

Техники тоже немало - более ста единиц, в том числе танк Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков БМПТ, бронетранспортеры "Бумеранг", БМП "Курганец-25", самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Среди парадных новинок - отечественный внедорожник "Лада" 4Х4 с пулеметом "Корд". А также 750-килограммовые багги "Чаборз М-3", которые выпускают в Чечне.

По словам Салюкова, репетиции парада будут проходить три раза в неделю. А с 8 апреля к пешим и механизированным колоннам присоединятся экипажи 74 самолетов и вертолетов - по числу памятных лет. Здесь представят цвет наших ВКС: стратегические ракетоносцы Ту-160, и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34 и Су-24М, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н и Ка-52.

В конце месяца состоится первая ночная тренировка на Красной площади. А если говорить в целом, то подготовка к параду сейчас идет в 27 городах России.

Юрий Гаврилов