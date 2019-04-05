США испытали электромеханический аэрофинишер аварийной посадкой

Американская корпорация General Atomics Electromagnetic Systems объявила об успешных испытаниях аварийной посадкой самолета электромеханического аэрофинишера AAG (Advanced Arresting Gear), проведенных совместно со специалистами Командования авиационных систем военно-воздушных сил США. Согласно сообщению компании, это первые подобные испытания AAG и первые за 20 с лишним лет испытания аварийной остановкой, проведенные в Соединенных Штатах.

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Аэрофинишеры AAG размещаются на авианосцах США типа "Джеральд Форд". При посадке на авианосец самолеты имеют слишком высокую скорость и не имеют возможности самостоятельно остановиться, поэтому для их остановки обычно применяются аэрофинишеры, палубная часть которых представляет собой несколько тросов. За них зацепляются самолеты с помощью гака.

В случае, когда самолет не может применить гак для остановки, используется специальная система в виде сети, состоящая из широких капроновых лент. При аварийной посадке самолет попадает в эту сеть и останавливается, получая незначительные повреждения или оставаясь целым.

Во время испытаний электромеханического аэрофинишера AAG аварийной остановкой использовался самолет E-2C Hawkey, имеющий массу более 21 тонны. Hawkey набрал необходимую скорость, при которой обычно происходит посадка, и въехал в сеть, соединенную с AAG. Система успешно остановила самолет.

Компания General Atomics Electromagnetic Systems разрабатывает аэрофинишер AAG с 2010 года. В состав системы входят конденсаторы, накапливающие энергию, которая вырабатывается электрогенераторами при торможении самолета, механический тормоз, гидротормоза, тросовое устройство и электродвигатели с высоким крутящим моментом. Когда самолет попадает в сеть, соединенную с аэрофинишером AAG, система управления динамикой корректирует сопротивление жидкости в гидротормозах, что обеспечивает равномерное торможение самолета.