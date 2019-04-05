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05.04.2019
Военное обозрение

США испытали электромеханический аэрофинишер аварийной посадкой

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Американская корпорация General Atomics Electromagnetic Systems объявила об успешных испытаниях аварийной посадкой самолета электромеханического аэрофинишера AAG (Advanced Arresting Gear), проведенных совместно со специалистами Командования авиационных систем военно-воздушных сил США. Согласно сообщению компании, это первые подобные испытания AAG и первые за 20 с лишним лет испытания аварийной остановкой, проведенные в Соединенных Штатах.

Источник изображения: dvidshub.net

Аэрофинишеры AAG размещаются на авианосцах США типа "Джеральд Форд". При посадке на авианосец самолеты имеют слишком высокую скорость и не имеют возможности самостоятельно остановиться, поэтому для их остановки обычно применяются аэрофинишеры, палубная часть которых представляет собой несколько тросов. За них зацепляются самолеты с помощью гака.

В случае, когда самолет не может применить гак для остановки, используется специальная система в виде сети, состоящая из широких капроновых лент. При аварийной посадке самолет попадает в эту сеть и останавливается, получая незначительные повреждения или оставаясь целым.

Во время испытаний электромеханического аэрофинишера AAG аварийной остановкой использовался самолет E-2C Hawkey, имеющий массу более 21 тонны. Hawkey набрал необходимую скорость, при которой обычно происходит посадка, и въехал в сеть, соединенную с AAG. Система успешно остановила самолет.

Компания General Atomics Electromagnetic Systems разрабатывает аэрофинишер AAG с 2010 года. В состав системы входят конденсаторы, накапливающие энергию, которая вырабатывается электрогенераторами при торможении самолета, механический тормоз, гидротормоза, тросовое устройство и электродвигатели с высоким крутящим моментом. Когда самолет попадает в сеть, соединенную с аэрофинишером AAG, система управления динамикой корректирует сопротивление жидкости в гидротормозах, что обеспечивает равномерное торможение самолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
E2C
Компании
General Atomics
Проекты
Авианосец
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