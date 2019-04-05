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05.04.2019
Известия.ru

Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Carlos Barria

Североатлантический альянс не хочет изолировать Россию, необходимо продолжать диалог между сторонами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам нужно разговаривать… чтобы снизить возможность инцидентов и просчетов", — подчеркнул он в среду, 3 апреля, в ходе выступления в конгрессе США. По словам Столтенберга, НАТО должна вести диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями.

Также Столтенберг в очередной раз заявил о якобы нарушении Россией ДРСМД. "Я продолжаю призывать Россию вернуться к соблюдению договора", — цитирует генсека НАТО "РИА Новости".

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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1 комментарий
№1
05.04.2019 12:30
Это на словах...А на деле НАТО делает все возможное для того,чтобы развязать с Россией новую войну...Холодная война уже развязана и горячая такими темпами не за горами
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