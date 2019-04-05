Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией

Североатлантический альянс не хочет изолировать Россию, необходимо продолжать диалог между сторонами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам нужно разговаривать… чтобы снизить возможность инцидентов и просчетов", — подчеркнул он в среду, 3 апреля, в ходе выступления в конгрессе США. По словам Столтенберга, НАТО должна вести диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями.

Также Столтенберг в очередной раз заявил о якобы нарушении Россией ДРСМД. "Я продолжаю призывать Россию вернуться к соблюдению договора", — цитирует генсека НАТО "РИА Новости".

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.