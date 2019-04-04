Коррупционная составляющая в деятельности концерна Airbus

Как сообщает издание Mediapart со ссылкой на свои источники, французское следствие летом 2017 году получило документ по секретному контракту с египетским правительством, которые вызвали подозрения относительно коррупционной составляющей. Впрочем, французская генеральная прокуратура отказывается давать комментарии, но финансовые маневры Airbus подтверждаются многочисленными почтовыми сообщениями, конфиденциальными и банковскими документами.

В 2003 году Airbus продал Египет семь самолетов А330 авиакомпании Egyptair за 900 млн евро в каталожных ценах. По информации издания, Airbus впервые дал 9,5 млн евро комиссионных эмиратскому посреднику Аббасу аль-Юсефу (бывший полковник и летчик-истребитель ВВС ОАЭ, проживающий в Дубае, с 1990-х гг. стал привилегированным посредником в странах Персидского залива компаний Dassault, Thales и Nexter, в 1990-е гг. стоял за контрактом на поставку танков Leclerc в ОАЭ) с целью упрощения продаж самолетов в Египет. Они были закамуфлированы в статью расходов "лоббизм". Указания по этому платежу шли от ставшего известным Департамента по организации стратегии и маркетинга в международных операциях, который отвечал за выплаты и вознаграждения посредников. Это привлекло внимание французской прокуратуры.

Пассажисркий самолет Airbus A330-300 (регистрация SU-GDS) египетской авиакомпании Egyptair, 05.10.2010 (с) Darryl Morell / Airplan-Picture.net

Линия защиты Airbus состоит в том, что посредникам выплачивается вознаграждения за их возможности по влиянию в тех странах, которые официально считаются "трудными". А за то, что эти посредники выплачивают взятки концерн ответственности не несет. Эта система с 2002 года получила наименование "Китайская стена" в ходе продажи истребителей Eurofighter Typhoon в Австрию. В итоге несмотря на выплату 100 млн евро посредникам на счета десятков офшрных компаний, немецкие прокуроры не смогли найти следов коррупции. Концерн тогда отделался выплатой 81 млн евро штрафа за "недосмотр".

Касательно египетского контракта, сообщается, что Airbus продал семь А330 компании Egyptair 1 апреля 2003 года, а уже в июле того же года концерн подписал контракт на оказание лоббистских услуг с ливанской компанией Samit International в части египетского рынка. Разница в три месяца объяснялась тем, что с Samit International были достигнуты устные договоренности еще в 2002 году. Ливанская компания обязывалась организовать встречи с высокопоставленными египетскими чиновниками с целью продажи семи А330 и некоторого числа А320, процент комиссии составил 1,5%. В феврале 2006 года между компаниями был подписан новый контракт, имевший отношение к продаже десяти А320 авиакомпании Air Cairo -дочке Egyptair. Ливанская компания должна была содействовать формированию позитивного политического климата и противодействовать давлению на правительство со стороны конкурента, то есть, США и концерна Boeing. Контракт снова стал ретроспективным, так как о нем было объявлено девятью месяцами ранее. В итоге в 2004-2006 гг. Samit International получила от Airbus 10,4 млн евро за два контракта с египтянами. Ливанцы же перевели 9,5 млн евро на счета 10 различных компаний, среди которых Prime Financial Holdings, Aero Consulting & Marketing и Inter Technologies.