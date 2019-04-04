Генсек ОБСЕ назвал темы предстоящих переговоров с Шойгу
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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ВЕНА, 3 апр - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер сообщил РИА Новости, что в конце апреля планирует обсудить с министром обороны России Сергеем Шойгу структурированный диалог, улучшение контактов на уровне военных.
Гремингер примет участие в Московской конференции по международной безопасности, которая состоится 23-25 апреля.
"С Шойгу мы поговорим о структурированном диалоге, как мы можем улучшить, как мы можем лучше продвигать контакты на уровне военных, и с моей стороны для него будет ряд предложений", - сказал он.
На конференции уже ожидается участие свыше 1 тысячи делегатов из 101 страны мира, в том числе более 30 министров обороны. Форум проводится Минобороны России с 2012 года.
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