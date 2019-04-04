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04.04.2019
РИА Новости

Генсек ОБСЕ назвал темы предстоящих переговоров с Шойгу

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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ВЕНА, 3 апр - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер сообщил РИА Новости, что в конце апреля планирует обсудить с министром обороны России Сергеем Шойгу структурированный диалог, улучшение контактов на уровне военных.

Гремингер примет участие в Московской конференции по международной безопасности, которая состоится 23-25 апреля.

"С Шойгу мы поговорим о структурированном диалоге, как мы можем улучшить, как мы можем лучше продвигать контакты на уровне военных, и с моей стороны для него будет ряд предложений", - сказал он.

На конференции уже ожидается участие свыше 1 тысячи делегатов из 101 страны мира, в том числе более 30 министров обороны. Форум проводится Минобороны России с 2012 года.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
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Шойгу Сергей
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