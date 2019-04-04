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04.04.2019
Военное обозрение

Пекин прокомментировал публикации о прибытии китайских военных в Каракас

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Появившееся в СМИ сообщение об отправке китайских военных в Венесуэлу не соответствуют действительности. Такие слова представителя внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан прозвучали сегодня. Это заявление было сделано после сообщений от представителей венесуэльской оппозиции о прибытии китайских военнослужащих в Каракас.

Источник изображения: topwar.ru

Представитель официального Пекина Гэн Шуан:

Эти заявления совершенно не верны.

Напомним, что ранее некоторые средства массовой информации растиражировали новость о том, что в аэропорту Каракаса приземлилось несколько 747-х "Боингов" из Китая, которые набиты "неизвестными грузами". Сами китайцы утверждают, что речь идёт только о медицинской гуманитарной помощи. Представители же оппозиции во главе с Гуайдо заявляют, что под гуманитарным грузом КНР прислал оружие и боеприпасы, а в выгрузке "китайской гуманитарки" были задействованы китайские военнослужащие, на что указывает их "хорошая выправка".

Интерес к этой теме во многом подогрел и сам венесуэльский лидер Николас Мадуро, который разместил в социальных сетях информацию о прибытии 65-тонн груза медикаментов из Поднебесной. При этом он сказал, что готов к большему сотрудничеству с КНР, правда, не уточнил, какой характер оно будет иметь. Слова "большее сотрудничество" оппозиция Венесуэлы тут же истолковало как исключительно "военное".

В либеральных СМИ объявили, что Россия якобы заранее договорилась с китайским руководством и организовала так называемую "дымовую завесу" в Венесуэле, тем самым, "отвлекая" на себя всё внимание американцев. Благодаря этому Пекин, как считают представители оппозиционного движения, смог спокойно просочиться в Венесуэлу и вместе с российскими военнослужащими заниматься налаживанием венесуэльской ПВО, организацией аэродрома на Ла Орчила и многими другими подковёрными вещами.

В Китае такого рода заявления назвали "желанием исказить информацию об оказании гуманитарной помощи".

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Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Проекты
Медицина
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