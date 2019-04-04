"Оборонлогистика" заключила госконтракты по доставке грузов на Новую Землю и Дальний Восток

Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Компания "Оборонлогистика" подписала ряд государственных контрактов с министерством обороны России на оказание транспортных услуг по доставке грузов в 2019 году на Новую Землю и Дальний Восток.

"С июля по октябрь 2019 года будут осуществляться перевозки в пункты архипелага Новая Земля и обратно, и с апреля 2019 года по март 2020 года по линиям Дальневосточного морского бассейна. В рамках контрактов планируется доставить более 15 тыс. тонн грузов", - сказано в сообщении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Доставка грузов будет выполняться собственным флотом "Оборонлогистики", а также судами компаний-партнеров по заранее проработанным маршрутам в соответствии с тарифами, определенными Концепцией транспортного обеспечения в Арктической зоне Российской Федерации и дальневосточном регионе, информирует пресс-служба.