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04.04.2019
Интерфакс-АВН

"Оборонлогистика" заключила госконтракты по доставке грузов на Новую Землю и Дальний Восток

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Транспортное судно «Спарта II»
Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).
Источник изображения: Yörük Işık / twitter.com/yorukisik

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Компания "Оборонлогистика" подписала ряд государственных контрактов с министерством обороны России на оказание транспортных услуг по доставке грузов в 2019 году на Новую Землю и Дальний Восток.

"С июля по октябрь 2019 года будут осуществляться перевозки в пункты архипелага Новая Земля и обратно, и с апреля 2019 года по март 2020 года по линиям Дальневосточного морского бассейна. В рамках контрактов планируется доставить более 15 тыс. тонн грузов", - сказано в сообщении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Доставка грузов будет выполняться собственным флотом "Оборонлогистики", а также судами компаний-партнеров по заранее проработанным маршрутам в соответствии с тарифами, определенными Концепцией транспортного обеспечения в Арктической зоне Российской Федерации и дальневосточном регионе, информирует пресс-служба.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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2020-й год
Арктика
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