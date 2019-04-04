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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Российские тральщики отработали поиск мин в Баренцевом море

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Большой десантный корабль "Александр Отраковский"
Большой десантный корабль "Александр Отраковский".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Учение с участием пяти тральщиков Кольской флотилии прошло в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Базовые тральщики "Котельнич", "Коломна" и "Ядрин" в составе минно-тральной группы отработали маневрирование, постановку тралов, поиск морских мин и траление определённого участка морской акватории",- сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что морской тральщик "Машинист" и базовый тральщик "Ельня" выполнили очистку фарватера для прохода морского десантного отряда, который обозначил большой десантный корабль "Александр Отраковский".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БДК 775
СФ
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