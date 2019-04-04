Российские тральщики отработали поиск мин в Баренцевом море

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Учение с участием пяти тральщиков Кольской флотилии прошло в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Базовые тральщики "Котельнич", "Коломна" и "Ядрин" в составе минно-тральной группы отработали маневрирование, постановку тралов, поиск морских мин и траление определённого участка морской акватории",- сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что морской тральщик "Машинист" и базовый тральщик "Ельня" выполнили очистку фарватера для прохода морского десантного отряда, который обозначил большой десантный корабль "Александр Отраковский".