Стало известно об одобрении в ООН заявки на расширение арктического шельфа РФ

Сегодня стало известно о том, что подкомиссия ООН завершила изучение российской заявки на признание части арктического дна продолжением континентального шельфа РФ. Как сообщает информационное агентство Интерфакс со ссылкой на главу Роснедр Евгения Киселёва, подкомиссия Организации Объединённых Наций заявку России фактически одобрила.

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Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации.

Но об официально задокументированном признании речи пока всё же не идёт. Сообщается о наличии технических вопросов, на которые необходимо ответить. Глава Роснедр полон оптимизма и считает, что положительное решение в ООН будет принято в течение "двух-трёх сессий".

О какой заявке идёт речь?

Это набор документов от 2015 года, которые предусматривают возможное расширение границ российского континентального шельфа на 1,2 млн кв. км. Подаче документов предшествовала череда научных исследований, включая погружения на глубоководных аппаратах с составлением точных карт донного рельефа. Эксперты считают, что данные, предоставленные российской стороной в ООН, не оставляют организации ничего иного, кроме признания права России на расширение шельфовых границ.