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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Присутствие российских военных в Венесуэле сыграло роль фактора сдерживания США - эксперт

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Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Командировка группы военнослужащих РФ в Венесуэлу фактически приобретает характер сдерживания США и их союзников в регионе от реализации сценария силового нажима на Каракас, считает научный директор Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

"Даже если такая задача и не ставилась, то определенную роль политического сдерживания от реализации силовых сценариев в отношении режима Николаса Мадуро это, безусловно, сыграло", - сказал В.Давыдов в среду "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что "присутствие группы российских военных вписывается в практику военно-технического сотрудничества, договор о котором с Венесуэлой действует с 2001 года".

Тем не менее, признал эксперт, "эта командировка военнослужащих РФ, хотим мы этого или не хотим, всеми воспринимается, как некая политическая демонстрация поддержки интересов Москвы в Венесуэле".

По оценке В.Давыдова, для Вашингтона такие действия Москвы однозначно были восприняты как аргумент в защиту российских позиций в регионе.

"В Пентагоне оказалось немало "холодных голов", весьма сдержанно относящихся к идее реализации военного сценария. А в нынешней ситуации эта сдержанность стала больше. Несмотря на ряд воинственных заявлений союзников американцев в регионе, в частности, со стороны руководства Колумбии, вряд ли кто-то серьезно рассматривает планы военного вмешательства в Венесуэлу", - считает собеседник агентства.

Другим сдерживающий фактором является оснащенность армии Венесуэлы, считающейся одной из самых боеспособных в регионе, отмечает эксперт.

"Этот фактор, безусловно, принимается в расчет. Предпринимать шаги по военному вмешательству в отношении страны, располагающей такими Вооруженными силами, явная авантюра. Тем более армия оснащена современными вооружениями, закупленными у России", - сказал В.Давыдов.

Расчеты противников правящего режима внутри и за пределами Венесуэлы на возможность привлечь армию на свою сторону, как показали события, не оправдались, констатирует эксперт.

"С одной стороны, с позиций стороннего наблюдения в оценках ситуации в венесуэльской армии легко ошибиться, поскольку Вооруженные силы - закрытый институт. Есть признаки определенной "эрозии" в армейских кругах, но все же не настолько достаточной, чтобы можно было рассчитывать на оппозиционность армии правящему режиму. Стоит отметить, что Мадуро делает все возможное, и даже чуточку невозможного, чтобы поддержать лояльность армии", - сказал он.

"Это, безусловно, важно, поскольку Вооруженные силы и Национальная гвардия сегодня - это ключ к разрешению ситуации в Венесуэле", - сказал В.Давыдов.

В этой связи лидер оппозиции Хуан Гуайдо, лишенный парламентской неприкосновенности, вряд ли сможет рассчитывать на венесуэльских военных, считает эксперт.

В.Давыдов выразил сомнение относительно возможного альянса сторонников Х.Гуайдо с группой так называемых "старых чавистов" (соратников и коллег Уго Чавеса), критикующей нынешний политический и экономический курс Каракаса.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Колумбия
Россия
США
Компании
ИКИ РАН
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