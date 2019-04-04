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04.04.2019
ТАСС

Космонавты Кононенко и Овчинин отработали ручную стыковку корабля "Прогресс" с МКС

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Они справились с заданиями "на отлично", отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" на случай, если откажет автоматика. Об этом Роскосмос рассказал на своей странице в Twitter.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-11" запланирован на 14:01 мск 4 апреля, а стыковка - на 17:25 мск того же дня.

"Во время подготовки к прибытию корабля инструкторы ЦПК [Центр подготовки космонавтов] задали космонавтам три разных режима для ручной стыковки с использованием бортового тренажера МКС", - говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что космонавты справились с заданиями "на отлично" и "в любой момент готовы взять управление "Прогресса" на себя, если автоматика откажет".

Корабль "Прогресс" доставит на Международную космическую станцию топливо, воду и другие грузы. Стыковка корабля с МКС намечена через 3 часа 24 минуты (так называемая сверхкороткая схема полета).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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