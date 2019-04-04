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04.04.2019
Lenta.ru

В России обнаружили "парапсихологический спецназ"

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Источник изображения: Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российских военных обучают боевым методикам парапсихологии, и они уже применяли их на практике для поражения противника бесконтактным путем. Об этом говорится в статье обозревателя Николая Пороскова "Суперсолдат для войн будущего", опубликованной в официальном журнале Минобороны России "Армейский вестник", внимание на нее обратило РБК.

В частности, в разделе материала "Парапсихологический спецназ" речь идет о невербальном допросе при помощи метаконтакта — специальной технологии, позволяющей добывать информацию в состоянии измененного сознания при помощи телепатической связи. "Он (боец, освоивший методику — прим. "Ленты.ру") "насквозь" видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку", — отмечается в статье.

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний. Кроме того, военные обучаются и противодействию подобным допросам на случай попадания в плен.

Поросков подчеркивает, что технология также может быть применима для взаимодействия с техникой: например, силой мысли можно сжечь кристалл в генераторе или взломать компьютерные программы. По его словам, в ходе экспериментов стало возможным прочтение документов на непонятном языке, находящихся в закрытом сейфе, и выявление потенциальных членов террористических сетей.

Автор материала утверждает, что многие страны в обозримом будущем намерены создать сверхсолдата, "способного выдерживать пытки, голод, лишение сна, его не сломят побои и электрошок — он не чувствует боли или страха, может есть траву, общаться телепатически, противостоять стрессу, взбираться на стены, словно ящерица".

Начальник аналитического отдела журнала "Солдаты России" Анатолий Матвийчук считает, что боевая парапсихология действительно может существовать. "Методика была разработана советской академией наук в попытке обнаружить феноменальные особенности человека. (...) Наработки того времени существуют до сих пор, и есть попытки их активизировать", — приводит его слова РБК.

В то же время председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил, что работы, посвященные данным методикам, были засекречены, а затем признаны лженаучными. "Никакой парапсихологии вообще не существует, это сказки. Все разговоры о передачи мысли на расстоянии не имеют научного основания, нет ни одного такого зафиксированного случая, это просто невозможно. Это способ выжимать средства из государственного бюджета", — заметил он.

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3 комментария
№1
04.04.2019 16:07
так и знал, что попами с кадилом дело не обойдётся.

Теперь, что ждать? Когда в армии начнут пить мочу, перикись водорода  и смазывать мозоли медвежьим калом?

PS чуть не забыл... жрать сердце поверженного врага.
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№2
04.04.2019 16:42
Цитата, q
обозревателя Николая Пороскова "Суперсолдат для войн будущего", опубликованной в официальном журнале Минобороны России "Армейский вестник"

Господи, какое же днище. Зина, в печку его!(с)
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№3
04.04.2019 17:08
Да ладно Вам!!! Мы к этому уже не первую пятилетку сломя голову пробиваемся!!! Видат авиадесантные попЫ это была разминка 8-)
Тувинских лошадей в армию уже призывали. Ждём тувинских боевых шаманов. Наколдуют порчу на врага и задрочат его же горловым пением!

А Вы что хотели? Чтобы тут свои Невтоны... Илоны Маски и Биллы Гейтся появлялись? Это ещё что наши умники не все ещё свалили отсюда! Ха!!! Сами по себе даже кошки не родятся. Работать надо(головой) а не шаманско-экстрасенсную страну строить 8-). Хотя... работать скучно... а так вот весело 8-)

... а Вы всё "боевые Посейдоны!!! боевые Посейдоны!!!". ... Боевые шаманы - вот наше будущее!!! 8-)
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