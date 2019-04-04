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04.04.2019
Военное обозрение

Китай настроился на ядерный энергетический рывок

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Издание Global Asia публикует материал, в котором рассказывает о планах по развитию атомной энергетики в Китае. В издании утверждается, что Китай настроился на настоящий "ядерный энергетический рывок" - по выходу на суммарную мощность ядерных реакторов в 238 ГВт к 2030 году. Для справки: на сегодняшний суммарная мощность китайских объектов атомной промышленности составляет около 44 ГВт. Доля атомной энергетики в общей выработке электроэнергии в Китае стремится к 4%.

Источник изображения: topwar.ru

Для сравнения – информация по генерирующим мощностям АЭС России: около 22 ГВт на 3 апреля 2019 года при 25 используемых реакторах.

Планы на 2020 год у Китая следующие: мощность атомных реакторов – 81 ГВт при 6% от всей выработки электричества). Пока фиксируется отставание. Удастся ли увеличить показатели мощности всех АЭС КНР в 5 с лишним раз за 11 лет?

Эксперты оценили планы, озвученные в публикации азиатской прессы.

Чтобы выйти на суммарную мощность АЭС Китая в 238 ГВт придётся уже сейчас начать строительство более 40 реакторов. Известно, по крайней мере из официальных источников, о том, что строится в КНР 13 энергоблоков, ещё 12 находятся на стадии согласования проектов. Это согласование планируется завершить до конца года. То есть, всего 25 ЭБ.

Однако в других источниках публиковались данные о том, что до 2030 года будут построены, запущены в строительство или одобрены к таковому как минимум 42 энергоблока. Другими словами, непосредственно на мощность в 238 ГВт к 2030 году Китаю выйти вряд ли удастся, но строятся и окажутся построенными, вполне возможно, именно столько блоков, сколько их сможет обеспечить упомянутую колоссальную мощность.

В первую очередь речь идёт о строительстве энергоблоков на основе Hualong (HPR1000). Это китайские трёхконтурные водо-водяные реакторы компании CGNPG. За основу взято развитие французских реакторов мощностью 900 МВт. На данный момент 2 энергоблока на основе Hualong строятся на АЭС Фуцин, ещё два – на АЭС Фанчэнган (если не считать китайского зарубежного проекта по строительству двух ЭБ АЭС Карачи (Пакистан).

Пока лидером по мощности АЭС в мире являются США с почти сотней реакторов. Показатель – 99 с лишним ГВт. Учитывая то, что США отказались от строительства двух энергоблоков AP1000, вполне возможно, что Китай в среднесрочной перспективе (10-11 лет) опередит США по мощностному показателю АЭС.

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Ядерный щит
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