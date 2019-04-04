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04.04.2019
Интерфакс-АВН

В Британии подняты истребители на "перехват" российских бомбардировщиков над Северным морем

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Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © Фото : ГК "Ростех"

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС "Тайфун" в среду вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, следует из мониторинговых данных западных авиадиспетчерских служб.

По данным радиоперехвата, речь идет о двух российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 (борт 60941 и 60942), вылетевших с авиабазы Оленья в Мурманской области.

В целях обеспечения длительности полетов британские истребители "Тайфун" сопровождает самолет-заправщик "Вояджер", поднявшийся с авиабазы Брайз Нортон в Англии.

29 марта пара российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 также совершила полет над Северным морем вблизи Великобритании.

Минобороны РФ сообщило тогда, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 13 часов. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31", - отметили в Минобороны РФ.

По его данным, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Дании и ВВС Великобритании.

По словам российских военных, в ходе полета экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Со своей стороны, оборонное ведомство Соединенного Королевства также подтвердило, что 29 марта истребители "Тайфун" дежурных сил Королевских ВВС вылетали с авиабазы Лоссимут в Шотландии на сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 (по натовской кодификации - "Блэкджек"), приблизившихся к британскому воздушному пространству в районе Северного моря.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Дания
Норвегия
Россия
Продукция
EF-2000
МиГ-31
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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