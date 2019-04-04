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04.04.2019
Интерфакс-АВН

ГСС отказались от поставки SSJ-100 словенской Adria Airways из-за ее финансовых проблем

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Лайнер Sukhoi Superjet 100
Лайнер Sukhoi Superjet 100.
Источник изображения: Wikipedia.org

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) отказалось от поставки 15 самолетов SSJ-100 словенской авиакомпании Adria Airways из-за ее финансовых проблем, сообщил производитель.

"В ноябре 2018 года была достигнута предварительная договоренность о поставке в 2019 году 15 самолетов SSJ-100 в Adria Airways. Соглашение требовало перевода договоренностей в твердый контракт. Структуры, обеспечивающие финансирование сделки, рассмотрев финансовые результаты деятельности авиакомпании Adria Airways за 2018 год, рекомендовали компании "Гражданские самолеты Сухого" отказаться от сделки, чтобы исключить получение убытков. Рекомендации приняты, и работа по заключению контракта была остановлена", - говорится в сообщении.

"Без подписания твердого контракта поставка самолетов состояться не может", - добавили в ГСС.

Ранее предполагалось, что самолеты будут передаваться Adria Airways в долгосрочный лизинг. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя соглашение, говорил, что его планируется финансировать из средств "европейских финансовых институтов". Стороны также планировали создать совместное предприятие по техническому обслуживанию и ремонту "суперджетов" в аэропорту Любляны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словения
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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