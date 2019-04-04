ГСС отказались от поставки SSJ-100 словенской Adria Airways из-за ее финансовых проблем

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) отказалось от поставки 15 самолетов SSJ-100 словенской авиакомпании Adria Airways из-за ее финансовых проблем, сообщил производитель.

"В ноябре 2018 года была достигнута предварительная договоренность о поставке в 2019 году 15 самолетов SSJ-100 в Adria Airways. Соглашение требовало перевода договоренностей в твердый контракт. Структуры, обеспечивающие финансирование сделки, рассмотрев финансовые результаты деятельности авиакомпании Adria Airways за 2018 год, рекомендовали компании "Гражданские самолеты Сухого" отказаться от сделки, чтобы исключить получение убытков. Рекомендации приняты, и работа по заключению контракта была остановлена", - говорится в сообщении.

"Без подписания твердого контракта поставка самолетов состояться не может", - добавили в ГСС.

Ранее предполагалось, что самолеты будут передаваться Adria Airways в долгосрочный лизинг. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя соглашение, говорил, что его планируется финансировать из средств "европейских финансовых институтов". Стороны также планировали создать совместное предприятие по техническому обслуживанию и ремонту "суперджетов" в аэропорту Любляны.