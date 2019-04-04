Более 3 млрд рублей направят на военные городки в Подмосковье

В течение трех лет на восстановление военных городков в Подмосковье будет направлено 3,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин.

Подмосковные власти определили городки с наибольшим износом коммуникаций, после чего разработали "дорожные карты" по приведению их порядок. План рассчитан на период с 2019 по 2021 год.

"Подмосковье сегодня" напоминает, что в 2014–2018 годах из регионального бюджета на восстановление военных городков было направлено около 4,8 млрд рублей.

На эти деньги были отремонтированы котельные, дороги и дома в 44 городках. В последующие три года ремонт проведут в 26 населенных пунктах в 12 муниципалитетах. Уже в 2019 году планируется отремонтировать 13 объектов.

Ранее сообщалось об открытии в Подмосковье в индустриальном парке "Есипово" завода Mercedes-Benz в Московской области.

На церемонии открытия присутствовал президент РФ Владимир Путин. Он пообещал поддержку иностранным инвесторам, которые вкладывают деньги в заводы на территории России.