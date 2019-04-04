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04.04.2019
Lenta.ru

Первый пуск сбившей спутник Земли ракеты оказался неудачным

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Источник изображения: Фото: Indian Ministry of Defence

За шесть недель перед успешным пуском противоспутниковой ракеты Индия провела неудачный тест. Об этом пишет Diplomat со ссылкой на источники в администрации США.

Указывается, что первые испытания противоспутниковой ракеты проводились Индийской организацией космических исследований и разработок (входит в министерство обороны страны) еще 12 февраля. Испытания проводились на острове Абдул Калам в штате Орисса. По данным источника, спустя 30 секунд после запуска ракета упала в Бенгальский залив.

Об успешных испытаниях противоспутниковой ракеты Индия сообщила 27 марта. Таким образом государство стало четвертой в мире страной, обладающей противоспутниковым оружием. "Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите", — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Затем сообщалось, что находящиеся на околоземной орбите обломки разрушенного индийской ракетой спутника могут угрожать российской миссии "Прогресс МС-11". Отмечается, что грузовой корабль при полете к Международной космической станции может столкнуться с обломками разрушенного космического аппарата.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Проекты
МКС
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