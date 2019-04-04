Aydnlk (Турция): призыв из Крыма о пересмотре конвенции Монтре

Согласно конвенции Монтре 1936 года, которая регламентирует проход кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, военные корабли иностранных государств могут находиться в Черном море не более 21 дня. НАТО, наращивая свое присутствие в Черном море, пока укладывается в эти сроки, но бряцание оружием вызывает напряжение. И уже слышны мнения о пересмотре конвенции Монтре.

Постепенное наращивание присутствия НАТО в Черном море вызвало протест руководства региона. В Крыму призвали сократить сроки нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море.

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил необходимость пересмотреть конвенцию Монтре о черноморских проливах, которая регламентирует условия прохода кораблей через проливы и их нахождения в Черном море. В России также заявили, что опасения Гемпеля справедливы.

В последние годы НАТО постепенно наращивает свое присутствие в Черном море, и это не остается без внимания черноморских государств. В то время как Россия, которая не может мириться с попытками окружить ее с переднего двора, усиливает Черноморский флот, Турция укрепила свое присутствие в регионе, создав военно-морскую базу в Сюрмене (город в провинции Трабзон на берегу Черного моря - прим. пер.). На днях большое количество кораблей НАТО проследовало через проливы для участия в учениях "Морской щит - 2019" (Sea Shield - 2019), после чего из Крыма поступило предложение пересмотреть конвенцию Монтре в пользу черноморских стран.

"Давайте сократим срок нахождения в Черном море"

"Подобное поведение США в Черном море является очевидным бряцанием оружием и вызывает напряжение", - отметил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Парламентарий обратил внимание на необходимость пересмотра конвенции Монтре о проливах, которая регламентирует проход кораблей в Черное море: "Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтре в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море, - отметил Гемпель. - Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в черноморском регионе". Гемпель подчеркнул, что все заходы иностранных военных кораблей в Черное море должны согласовываться с государствами черноморского региона и не идти вразрез с политикой добрососедства.

"В число участников конвенции входят страны НАТО"

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Юрий Швыткин, комментируя предложение о пересмотре конвенции Монтре, отметил, что разделяет опасения Гемпеля: "Опасения нашего коллеги понятны и справедливы. Я тоже обеспокоен нахождением в Черном море кораблей, которые носят агрессивный характер. Это в любой момент может вылиться в провокационные действия - нарушение государственных границ нашей страны". Но вероятность изменения конвенции Монтре невелика, отметил Швыткин, "поскольку в число стран-участников этой конвенции входит множество членов НАТО, которые не заинтересованы в сокращении сроков пребывания кораблей в Черном море".

Учения нового формата

Учения НАТО "Морской щит - 2019" в Черном море беспрецедентны по своему формату. Согласно новому расширенному формату, в учениях участвуют 24 страны с привлечением большого количества кораблей и военнослужащих. В этом году, 25 марта в Грузии за учениями лично наблюдал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Наряду с 350 военнослужащими в маневрах приняли участие фрегаты таких стран, как Испания, Нидерланды и Канада. Учения, которые принимают совместно Украина и Грузия, должны завершиться 1 апреля. По мнению экспертов, "Морской щит" - это политический маневр, связанный с президентскими выборами, которые состоялись 31 марта на Украине.

Согласно конвенции Монтре 1936 года, которая регламентирует проход кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, за торговыми судами всех стран сохраняется свобода прохождения, а военные корабли иностранных государств могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.