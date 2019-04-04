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04.04.2019
ТАСС

Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем

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Ситуация в Симферополе. Архивное фото
Ситуация в Симферополе, Россия. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости, Андрей Стенин

На полуострове сейчас проживают примерно 2 тыс. семей бывших украинских военнослужащих, которые нуждаются в жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма начало уточнять списки бывших украинских военнослужащих, которые проходили службу в республике, стояли на учете как нуждающиеся в жилье и были уволены в запас до 18 марта 2014 года. Работа проводится для включения их в программу предоставления жилья, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта пообещал найти средства для решения проблемы обеспечения жильем бывших военнослужащих в Севастополе и Республике Крым. Как заявил он на встрече с представителями общественности в Симферополе, необходимые для этого Севастополю 400 млн рублей будут направлены в регион.

"Военнослужащим, проходившим службу в располагавшихся на территории Республики Крым воинских частях Вооруженных сил Украины, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, органах военного управления и воинских формированиях Республики Крым, региональных органах Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенных со службы до 18 марта 2014 года, а также членов их семей просьба в срок до 15 апреля 2019 года обратиться для уточнения списков лиц, признанных участниками мероприятия по обеспечению жилыми помещениями" - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, уточнение списков необходимо для исполнения указа президента РФ "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя".

В августе 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил властям Севастополя решить проблему обеспечения жильем военных пенсионеров, служивших в Вооруженных силах Украины до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Как сообщил 15 марта журналистам руководитель госучреждения "Югрегионжилье" Михаил Колычев, на полуострове сейчас около 2 тыс. семей бывших украинских военнослужащих, которые нуждаются в жилье. По его словам, более 1,2 тыс. учетных дел уже передано правительству республики, которое выдает жилищные сертификаты. В Севастополе квартирами обеспечили уже 500 семей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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3 комментария
№1
04.04.2019 09:26
400000000 делим на 2000  получаем 200000 рублей - им палатки купят???
-1
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№2
04.04.2019 09:53
Цитата, ID: 3170 сообщ. №1
400000000 делим на 2000  получаем 200000 рублей - им палатки купят???
остальное Украина докинет...она же своих пенсионеров не бросит без крыши над головой...
0
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№3
04.04.2019 13:02
3170, вообще то 400 млн только для Севастополя.
Это по всему Крыму 2000 человек обеспечат жильем. Но на них еще только сведения подтверждают по количеству.
+1
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