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04.04.2019
ТАСС

Рогозин планирует посетить Индию в конце апреля

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Подробности визита в Роскосмосе не раскрыли

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует совершить визит в Индию в конце апреля, сообщили в среду ТАСС в госкорпорации.

"В конце апреля планируется визит генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в Индию", - сказал собеседник агентства.

Повестку и другие подробности визита в Роскосмосе не раскрыли.

5 октября 2018 года Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве по пилотируемой космической программе и в сфере навигационных систем, в тот же день генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о просьбе Нью-Дели о подготовке трех индийских астронавтов на базе российской инфраструктуры.

В феврале начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил, что прорабатывается несколько вариантов программ подготовки астронавтов из Индии. Окончательный вариант будет предъявлен после согласования контракта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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КнААЗ Гагарина
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ЦПК Гагарина
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Рогозин Дмитрий
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