Рогозин планирует посетить Индию в конце апреля

Подробности визита в Роскосмосе не раскрыли

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует совершить визит в Индию в конце апреля, сообщили в среду ТАСС в госкорпорации.

"В конце апреля планируется визит генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в Индию", - сказал собеседник агентства.

Повестку и другие подробности визита в Роскосмосе не раскрыли.

5 октября 2018 года Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве по пилотируемой космической программе и в сфере навигационных систем, в тот же день генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о просьбе Нью-Дели о подготовке трех индийских астронавтов на базе российской инфраструктуры.

В феврале начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил, что прорабатывается несколько вариантов программ подготовки астронавтов из Индии. Окончательный вариант будет предъявлен после согласования контракта.