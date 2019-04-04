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04.04.2019
Lenta.ru

Опубликованы кадры масштабных военных учений в Крыму

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Источник изображения: lenta.ru

Министерство обороны России опубликовало кадры масштабных совместных учений воздушно-десантных войск и военно-морского флота, которые прошли с 25 по 28 марта в Крыму.

В мероприятии приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой техники, большие десантные корабли Черноморского флота, а также самолеты и вертолеты оперативно-тактической авиации.


mil.ru


Военнослужащих и боевую технику погрузили на корабли "Цезарь Куников" и "Азов", которые доставили их на полигон Опук. По легенде десантникам нужно было высадиться на незнакомый участок побережья и уничтожить лагерь боевиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Цезарь Куников
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
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