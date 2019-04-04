Опубликованы кадры масштабных военных учений в Крыму

Министерство обороны России опубликовало кадры масштабных совместных учений воздушно-десантных войск и военно-морского флота, которые прошли с 25 по 28 марта в Крыму.

В мероприятии приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой техники, большие десантные корабли Черноморского флота, а также самолеты и вертолеты оперативно-тактической авиации.

mil.ru

Военнослужащих и боевую технику погрузили на корабли "Цезарь Куников" и "Азов", которые доставили их на полигон Опук. По легенде десантникам нужно было высадиться на незнакомый участок побережья и уничтожить лагерь боевиков.