Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R

США и Индия заключили сделку о покупке 24 многоцелевых вертолетов MH-60R на общую сумму $ 2,6 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.

MH-60R призваны сменить вертолеты Sea King, которые состоят на вооружении ВМС Индии уже более 30 лет.

Агентство по сотрудничеству в сфере обороны сегодня предоставило необходимую сертификационную информацию, уведомив конгресс о возможной продаже.

Согласно сообщению ведомства, продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить американо-индийские отношения. В Пентагоне считают, что продажа данных систем вооружений не приведет к изменению военного баланса в регионе.