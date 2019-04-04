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04.04.2019
Военно-промышленный курьер

Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R

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Источник изображения: vpk-news.ru

США и Индия заключили сделку о покупке 24 многоцелевых вертолетов MH-60R на общую сумму $ 2,6 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.

MH-60R призваны сменить вертолеты Sea King, которые состоят на вооружении ВМС Индии уже более 30 лет.

Агентство по сотрудничеству в сфере обороны сегодня предоставило необходимую сертификационную информацию, уведомив конгресс о возможной продаже.

Согласно сообщению ведомства, продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить американо-индийские отношения. В Пентагоне считают, что продажа данных систем вооружений не приведет к изменению военного баланса в регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
SH-60
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3 комментария
№1
04.04.2019 08:52
А где " агрессивная" политика Рособоронэкспорт против США и борьба за этот контракт?
Амеры по закупке Индией и Турцией С-400 каждый день по поводу и без повода возмущаются, угрожают, предлагают свои варианты..., а наши язык в одно место засунули и ждут чем дело кончится....
-1
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№2
04.04.2019 08:58
Может, потому, что предложить нечего.
0
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№3
04.04.2019 18:09
Противолодочный у нас на сегодня Ка-27М, но до его уровня модернизируют строевые Ка-27ПЛ, а новые, если не ошибаюсь, не производятся.

Так что похоже предложить действительно нечего.
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