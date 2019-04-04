С-300 и С-400 раскрыли зонтик над Калининградом

Подразделения ПВО Балтийского флота отразили массированный удар с воздуха по самому западному региону России. Нападающие самолеты условного противника было поручено изображать морской авиации БФ.

По легенде учений, враг попытался совершить массированный налет на Калининградскую область. Зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 были оперативно выдвинуты в назначенные районы, где выполнили развертывание в боевой порядок. Воздушная обстановка осложнялась налетами истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и военно-транспортных самолетов Ан-26, имитировавших действия условного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Одновременно средствами радиоэлектронной борьбы создавались реальные помехи, затруднявшие действия боевых расчетов.

В ходе учений "агрессор" наносил авиаудары с плотностью до семи целей в минуту, рассказал "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Для поражения крылатых ракет по тревоге были подняты истребители Су-27 морской авиации БФ. Их экипажи в воздушном бою успешно уничтожили все цели. Тем временем с земли самолеты условного противника были сбиты залпом ракет ЗРК С-300 и С-400 – расчеты произвели электронные пуски. Таким же образом отработали по воздушным мишеням экипажи кораблей БФ, выполнявших задачи в морских полигонах и задействованные в дежурстве по ПВО.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)