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04.04.2019
Военно-промышленный курьер

С-300 и С-400 раскрыли зонтик над Калининградом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подразделения ПВО Балтийского флота отразили массированный удар с воздуха по самому западному региону России. Нападающие самолеты условного противника было поручено изображать морской авиации БФ.

По легенде учений, враг попытался совершить массированный налет на Калининградскую область. Зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 были оперативно выдвинуты в назначенные районы, где выполнили развертывание в боевой порядок. Воздушная обстановка осложнялась налетами истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и военно-транспортных самолетов Ан-26, имитировавших действия условного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Одновременно средствами радиоэлектронной борьбы создавались реальные помехи, затруднявшие действия боевых расчетов.

В ходе учений "агрессор" наносил авиаудары с плотностью до семи целей в минуту, рассказал "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Для поражения крылатых ракет по тревоге были подняты истребители Су-27 морской авиации БФ. Их экипажи в воздушном бою успешно уничтожили все цели. Тем временем с земли самолеты условного противника были сбиты залпом ракет ЗРК С-300 и С-400 – расчеты произвели электронные пуски. Таким же образом отработали по воздушным мишеням экипажи кораблей БФ, выполнявших задачи в морских полигонах и задействованные в дежурстве по ПВО.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
С-300
С-400 Триумф
Су-24
Су-27
Су-30
Проекты
БФ
Военные учения
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