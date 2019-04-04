Корабли НАТО в Черном море: что говорит Кремль

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море и Керченском проливе

В Крыму сравнили Украину с "падающими штанами", которые поддерживает "вашингтонский партком", комментируя слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Она заявила, что альянс "примет меры по обеспечению безопасного прохода" для кораблей Украины. Кремль негативно воспринял ее слова. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с судоходством в проливе "всем известна", а Россия "действует верно и законно".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение НАТО защитить украинские корабли в Керченском проливе. По его словам, Кремль относится к этим декларациям "негативно", передает НСН.

"Мы не понимаем, что имеется в виду", - подчеркнул Песков. Он добавил, что ситуация с Керченским проливом и правилами судоходства через него "всем известна". По словам представителя Кремля, Москва в соответствии с международным правом действует "последовательно и верно".

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "меры" и обеспечить "безопасный проход" через Керченский пролив для кораблей Военно-морских сил Украины.

"Мы говорим о пакете мер, который укрепит разведку, в том числе и воздушную, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море", - заявила Хатчисон.

По ее словам, эти "меры" должны одобрить главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите в Вашингтоне 3 апреля. Она подчеркнула, что страны Черноморского региона "должны быть свободны от вмешательства России".

"Очень важно, чтобы румыны, болгары, украинцы и грузины чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря - как на воде, так и на суше", - добавила постпред США при НАТО.

Это заявление в разговоре с RT прокомментировал также и первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс:

"А зачем Украину поддерживать? У нее, что, брюки падают или ремень порвался? Это самостоятельное государство, правда, управляемое парткомом Вашингтона".

По мнению политика, возможное вмешательство НАТО в ситуацию в Черном море и решение министров стран альянса игнорировать законодательство РФ может привести к серьезным последствиям.

"Даже если они решат сопроводить корабли Украины, то они могут довести их только до границ территориальных вод России, которые определены международным правом. А дальше они встанут на якорь", - заявил Фикс.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в свою очередь заявил, что Москва готова в случае необходимости принять военно-технические меры. "С военной точки зрения мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности", - отметил дипломат.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу России и направились из Черного моря в сторону Керченского пролива. Украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. После этого корабли ВМСУ с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, впоследствии задержанных моряков взяли под стражу.

Спустя два дня капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался на допросе в сознательной провокации. Видеозапись с признанием Лесового была опубликована Центром общественных связей ФСБ.

"На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что действия украинских судов носят провокационный характер. Запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции игнорировал намеренно", - заявил украинский морской офицер. По словам Лесового, он выполнял приказ командования - осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в котором "за" вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом. Путин в свою очередь заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение, и вопрос о принадлежности Крыма "исторически закрыт". В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины "не сложится никогда".

Территориальные воды вокруг Крыма являются российскими, и незаконное пересечение государственной границы России будет караться в рамках закона, но жестко и бескомпромиссно, неоднократно подчеркивали как в Кремле, так и в Госдуме и Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин инцидент в Керченском проливе назвал "провокацией в преддверии выборов на Украине", отмечает ФАН.

Иван Апулеев