Минобороны РФ устроило учебную схватку АПЛ разных поколений

Минобороны России разместило информацию об учениях атомных подводных лодок, входящих в состав подводных сил Тихоокеанского флота. Стратегические субмарины "Александр Невский" и "Рязань" сошлись в учебной схватке, в ходе которой подводные корабли отработали атаку и контратаку в условиях активного применения сторонами как систем вооружения, так и гидроакустических средств.

Источник изображения: Пресс-служба Тихоокеанского флота

В ходе маневров подводный крейсер "Александр Невский" запеленговал "учебного" противника, после чего занял позицию для стрельбы и нанес "удар" по "вражеской" подводной лодке. После пуска учебных торпед АПРК совершил так называемое послезалповое маневрирование.

В свою очередь, "Рязань", зафиксировав атаку, выполнила маневр уклонения и контратаковала.

"Александр Невский" и его временный оппонент относятся к разным проектам. Дуэль между ними была смоделирована таким образом, чтобы уровнять шансы на победу. При этом сама ситуация, когда субмарины разных проектов и поколений сводят в учебном бою в ходе учебно-боевых маневров, выглядит интересной.

"Александр Невский" - является стратегическим атомным подводным ракетным крейсером 4-го поколения, относящимся к проекту 955 "Борей". Это второй корабль из серии, он был спущен на воду в 2010-м году.

Его условный противник, К-44 "Рязань" — атомная ракетная подводная лодка проекта 667БДР "Кальмар". На вооружении подводных сил вначале СССР, а затем России состоит с 1982 года. С 2011-го по 2017-й год находилась на модернизации, сейчас вновь вернулась в строй.

Оба подводных корабля входят в состав Тихоокеанского флота Российской Федерации. Дуэль подводных лодок различных поколений изучается специалистами ВМФ на предмет совершенствования тактических схем.