Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ

Российские палубные истребители вольются в концепцию сетецентрической войны, научившись при помощи нового прицельного комплекса обмениваться информацией о целях и наводить на них перспективные противокорабельные ракеты.

Источник изображения: РСК "МиГ", ОКБ "Сухой"

МиГ-29КУБ

Су-33 и МиГ-29КР получат новую авиационную систему, которая объединит их в единую сеть с наземными базами, штабами и самолетами, выполняющими те же или смежные боевые задачи. Благодаря новому функционалу палубные истребители смогу обмениваться информацией о целях и наводить на них перспективные противокорабельные, крылатые ракеты "Циркон", "Оникс" и "Калибр". Первый этап работ должен быть завершен в конце текущего - начале будущего года.

Благодаря такой системе палубные самолёты станут частью системы, способной уничтожать не только отдельные боевые корабли противника, но и АУГ.

Сообщение о перспективной сетецентрической системе для истребителей публикует издание "Известия": оно ссылается на информацию Минобороны России. Помимо работы с уже указанными ракетами, "палубники" смогут служить "глазами" систем противовоздушной обороны С-400 и перспективных С-500, а также корабельных зенитно-ракетных комплексов. Обе версии палубных МиГов уже получили путевку в будущее, Су-33 готовятся получить новые системы обмена информацией.

Модернизированные многофункциональные истребители смогут отправлять информацию единую систему управления (ЕСУ) ВМФ России, которая, в свою очередь, формирует интерактивную карту района в режиме реального времени. При необходимости ее смогут получить остальные подразделения.

Источник изображения: РСК "МиГ", ОКБ "Сухой"

Су-33

Кроме того, подключится к информационному полю, в которое будет стекаться информация от авиации, систем ПВО и разведки, смогут и другие пилоты, выполняющие боевые задачи в данном секторе

Любая возможность правильно классифицировать цели и точно определить их координаты значит очень многое — это позволяет командованию принять решение, обеспечивающее гарантированное уничтожение кораблей вероятного противника

— подчеркнул бывший начальник Главного штаба ВМФ Валентин Селиванов.

Последние годы Вооруженные силы работают над способами увеличения боевого потенциала палубных истребителей. Так, арсенал МиГ-29КР/КУБР должен пополниться сверхзвуковыми ракетами класса "воздух-поверхность" Х-31.

Благодаря обновлению номенклатуры вооружений МиГ смогут поражать не только морские объекты противника, но и береговые РЛС.

Проблема заключается в носителе палубных истребителей. Единственный российский авианосец находится пока на ремонте. Потому вариант для применения палубных истребителей в указанных целях - использование аэродромов ВМФ.

Справка:

"Циркон" или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная (многоцелевая) крылатая ракета. Особенностью боеголовки является высокая скорость (до 8 МАХ), что значительно превышает подобные показатели у других российских и зарубежных ракет подобного типа.

П-800 "Оникс" (он же "Яхонт" в экспортном наименовании) – российская сверхзвуковая противокорабельная ракета средней дальности. Предназначена для поражения как групповых, так и одиночных морских целей в условиях огневого и РЭБ-противодействия.

ОКР "Калибр" - семейство крылатых ракет, дальность которых в морской версии достигает 2500 км. Широко применялась во время операции в Сирии: это стало первым боевым применением "Калибра". На данный момент разрабатывается новая версия ОКР, способная поразить цель на 4,5 тыс.км.