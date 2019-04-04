Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
Российские палубные истребители вольются в концепцию сетецентрической войны, научившись при помощи нового прицельного комплекса обмениваться информацией о целях и наводить на них перспективные противокорабельные ракеты.
Источник изображения: РСК "МиГ", ОКБ "Сухой"
МиГ-29КУБ
Су-33 и МиГ-29КР получат новую авиационную систему, которая объединит их в единую сеть с наземными базами, штабами и самолетами, выполняющими те же или смежные боевые задачи. Благодаря новому функционалу палубные истребители смогу обмениваться информацией о целях и наводить на них перспективные противокорабельные, крылатые ракеты "Циркон", "Оникс" и "Калибр". Первый этап работ должен быть завершен в конце текущего - начале будущего года.
Благодаря такой системе палубные самолёты станут частью системы, способной уничтожать не только отдельные боевые корабли противника, но и АУГ.
Сообщение о перспективной сетецентрической системе для истребителей публикует издание "Известия": оно ссылается на информацию Минобороны России. Помимо работы с уже указанными ракетами, "палубники" смогут служить "глазами" систем противовоздушной обороны С-400 и перспективных С-500, а также корабельных зенитно-ракетных комплексов. Обе версии палубных МиГов уже получили путевку в будущее, Су-33 готовятся получить новые системы обмена информацией.
Модернизированные многофункциональные истребители смогут отправлять информацию единую систему управления (ЕСУ) ВМФ России, которая, в свою очередь, формирует интерактивную карту района в режиме реального времени. При необходимости ее смогут получить остальные подразделения.
Источник изображения: РСК "МиГ", ОКБ "Сухой"
Су-33
Кроме того, подключится к информационному полю, в которое будет стекаться информация от авиации, систем ПВО и разведки, смогут и другие пилоты, выполняющие боевые задачи в данном секторе
Любая возможность правильно классифицировать цели и точно определить их координаты значит очень многое — это позволяет командованию принять решение, обеспечивающее гарантированное уничтожение кораблей вероятного противника
— подчеркнул бывший начальник Главного штаба ВМФ Валентин Селиванов.
Последние годы Вооруженные силы работают над способами увеличения боевого потенциала палубных истребителей. Так, арсенал МиГ-29КР/КУБР должен пополниться сверхзвуковыми ракетами класса "воздух-поверхность" Х-31.
Благодаря обновлению номенклатуры вооружений МиГ смогут поражать не только морские объекты противника, но и береговые РЛС.
Проблема заключается в носителе палубных истребителей. Единственный российский авианосец находится пока на ремонте. Потому вариант для применения палубных истребителей в указанных целях - использование аэродромов ВМФ.
Справка:
"Циркон" или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная (многоцелевая) крылатая ракета. Особенностью боеголовки является высокая скорость (до 8 МАХ), что значительно превышает подобные показатели у других российских и зарубежных ракет подобного типа.
П-800 "Оникс" (он же "Яхонт" в экспортном наименовании) – российская сверхзвуковая противокорабельная ракета средней дальности. Предназначена для поражения как групповых, так и одиночных морских целей в условиях огневого и РЭБ-противодействия.
ОКР "Калибр" - семейство крылатых ракет, дальность которых в морской версии достигает 2500 км. Широко применялась во время операции в Сирии: это стало первым боевым применением "Калибра". На данный момент разрабатывается новая версия ОКР, способная поразить цель на 4,5 тыс.км.
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Су-33 и МиГ-29КР получат новую авиационную систему, которая объединит их в единую сеть с наземными базами, штабами и самолетами, выполняющими те же или смежные боевые задачи. Благодаря новому функционалу палубные истребители смогу обмениваться информацией о целях и наводить на них перспективные противокорабельные, крылатые ракеты "Циркон", "Оникс" и "Калибр". Первый этап работ должен быть завершен в конце текущего - начале будущего года.Истребители способны сами нести ПКР, вместо того чтобы наводить на цель ракеты корабельного базирования, при этом нанося удары на гораздо большей дальности. Похоже на попытку почесать левой пяткой првое ухо...
Что то есть лишнее звено в таком раскладе. Или самолёты, либо ракеты.
Для наведения корабельных ракет нужны дешевые и массовые БЛА-разведчики, способные базироваться и не на авианесущих кораблях.
Истребители способны сами нести ПКР, вместо того чтобы наводить на цель ракеты корабельного базирования, при этом нанося удары на гораздо большей дальности. Похоже на попытку почесать левой пяткой првое ухо...
Это скорее демонстрация возможности единого инфополя. Хошь - ракеты на корабли, хошь - ракеты на самолеты, хошь - самолеты на ракеты и тп. Лишь бы все-во-все работало, дальше народ сам придумает, зачем.
Это скорее демонстрация возможности единого инфополя.Тогда надо так и писать. Из статьи прямо не видно что польза лишь косвенная. Подозреваю что автор ничего такого не думал.
Благодаря новому функционалу палубные истребители смогу обмениваться информацией о целях и наводить на них перспективные противокорабельные, крылатые ракеты "Циркон", "Оникс" и "Калибр". Первый этап работ должен быть завершен в конце текущего - начале будущего года.
Благодаря такой системе палубные самолёты станут частью системы, способной уничтожать не только отдельные боевые корабли противника, но и АУГ.
ОКР "Калибр" - семейство крылатых ракет, дальность которых в морской версии достигает 2500 км.Что-то я не понял. С помощью КР "Калибр" будут уничтожаться АУГ и отдельные корабли?
forumow
Истребители способны сами нести ПКРКакие? Упомянутые "Ониксы"? МиГ-29? Су-33 умрут вот-вот.
Какие? Упомянутые "Ониксы"?Кем упомянутые? Мной...?
Других ПКР, подъёмных для истебителя, что ли нет? Ещё больше их будет в перспективе. Всяко раньше возможного появления авианосцев - носителей данных самолётов. Уже поэтому упомянутый в статье функциал ныне малоактуален.