The American Conservative (США): господин президент, закройте НАТО для новых членов навсегда

Сегодня, когда Дональд Трамп будет встречаться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президент должен передать ему прямое сообщение:

"Список стран-членов НАТО закрыт. Навсегда. Соединенные Штаты не будут больше предоставлять никаких военных гарантий относительно борьбы с Россией для обеспечения границ в глубине Восточной Европы, поскольку наши собственные южные границы обильно кровоточат".

В первую очередь подобное сообщение предназначено для самого Столтенберга.

25 марта в Тбилиси, столице Грузии, Столтенберг сообщил всему миру: "29 союзников открыто заявили о том, что Грузия станет членом НАТО".

В ответ на возражения Москвы по поводу присоединения Грузии к НАТО, Столтенберг попытался поставить Путина на место и направил в его адрес следующие слова:

"Для нас неприемлемо, чтобы Россия или любая другая держава могла решать, что могут делать члены (НАТО)".

Но что будет означать членство Грузии в НАТО?

Соединенные Штаты мгновенно окажутся втянутыми в конфликт с Россией, способный вызвать в памяти столкновения в 1938 году и в 1939 году по поводу Судетской области и Данцига, которые и привели ко Второй мировой войне.

В 2006 году Грузия, рассчитывая на поддержку Соединенных Штатов, опрометчиво приказала своей армии занять Южную Осетию - небольшую провинцию, отколовшуюся от нее за несколько лет до этого.

В ходе грузинского вторжения были убиты российские миротворцы, и Путин в ответ направил российскую армию в Южную Осетию для того, чтобы вышвырнуть оттуда грузин. После чего российские войска захватили саму Грузию.

"Мы теперь все грузины!" - заявил тогда крайний интервенционист Джон Маккейн (John McCain). Однако [президент] Джордж Буш-младший (George W. Bush), ставший к тому времени мудрее, ничего не предпринял.

Если бы Грузия была членом НАТО в 2008 году, то Соединенные Штаты могли бы оказаться на грани войны с Россией по поводу Южной Осетии, спорного и крохотного анклава, о котором мало кто из американцев когда-либо слышал.

И зачем нам принимать сегодня Грузию в НАТО, когда Тбилиси все еще претендует на отколовшиеся провинции, на Южную Осетию и Абхазию, которые Москва контролирует и защищает?

Разве у нас недостаточно споров, способных привести к новым войнам - с Ираном в Персидском заливе, с Китаем в Южно-Китайском море, с Северной Кореей, с Россией в Прибалтике и на Черном море, с Венесуэлой в нашем собственном полушарии - в дополнение к Ираку, Сирии, Йемену, Афганистану и Сомали, где мы уже воюем?

Среди неоконсерваторов (неоконов) и республиканцев из числа сторонников политики интервенционизма уже давно существует активная группа, поддерживающая вступление Украины в НАТО.

На самом деле, принятые в Кливленде изменения платформы Республиканской партии, связанной с политикой Соединенных Штатов в отношении Украины, были интерпретированы некоторыми наблюдателями как доказательство сговора Трампа с Кремлем.

Однако включение Украины в состав НАТО стало бы еще большим проявлением безумия, чем принятие в состав альянса Грузии.

Россия аннексировала Крым. Она оказывает поддержку пророссийским повстанцам в Донбассе, регионе, отколовшемся от Украины после того, как избранный президент, которого они поддерживали, был свергнут в результате государственного переворота в Киеве пять лет назад.

Катастрофой обернулись недавние попытки Киева провести свои корабли в Азовское море без формального предупреждения по правилам, которые были введены Путиным после строительства моста через Керченский пролив, соединившего Россию и Крым. Захваченные украинские моряки все еще находятся под арестом.

Как бы мы ни поддерживали Украину, мы не можем заставить эту страну начать войну с Россией для восстановления своей территориальной целостности. Ни одному президенту эпохи холодной войны - от Трумэна до Джорджа Буша-старшего - даже в голову не приходила такого рода идея. Буш I полагал, что Украина должна сохранить свои связи с Россией, и что украинское движение за независимость родилось из "самоубийственного национализма".

Трамп справедливо требует, чтобы европейцы взяли на себя соответствующую долю расходов НАТО. Однако более серьезным вопросом, чем деньги, является вопрос о возникающих рисках.

После окончания холодной войны членами НАТО стали еще 13 государств: Чешская Республика, Словакия, Польша, Венгрия, прибалтийские страны - Эстония, Литва, Латвия, а также шесть балканских стран - Болгария, Румыния, Словения, Хорватия, Албания и Черногория.

Кроме того, на встрече в Тбилиси присутствовали представители Швеции, Финляндии и Азербайджана. И эти три страна тоже могут получить военные гарантии от Соединенных Штатов?

Чем больше становится НАТО, чем дальше этот альянс продвигается на восток, тем больше становится вероятность военного столкновения, которое может привести к началу третьей мировой войны.

Вместе с тем ни один президент периода холодной войны не рассматривал ни одно государство, принятое в НАТО за последние два десятилетия, как достаточный повод для войны с Россией.

И в какой же момент обеспечение суверенитета и границ этих стран вдруг стало жизненно важным интересом Соединенных Штатов?

А если эти интересы не являются жизненно важными, то почему из-за них мы берем на себя обязательство начать войну с обладающей ядерным оружием Россией, тогда как предотвращение подобной войны являлось самым главным приоритетом для восьми наших президентов эпохи холодной войны?

Путинская Россия, рассчитывавшая в какой-то момент на установление новых отношений при Трампе, теперь, судя по всему, махнула рукой на американцев и стала двигаться в сторону Китая.

На прошлой неделе 100 российских военных прибыли в Каракас. После этого газета "Уолл-стрит джорнэл" возмущенно потребовала: уберите их с нашего "заднего двора". Этого требует доктрина Монро.

А кто в течение 20 лет приближается к переднему двору России?

Как когда-то написал известный шотландец (поэт Роберт Бернс - прим. ред.), величайший дар богов в том, чтобы мы видели себя такими, какими видят нас другие.

Патрик Бьюкенен - автор книги "Войны Белого дома в период правления Никсона: Сражения, которые сначала делали президента, затем уничтожили его, навсегда разделив Америку" (Nixon's White House Wars: The Battles That Made and Broke a President and Divided America Forever).

