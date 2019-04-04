Минобороны планирует реконструировать военный городок бригады ВДВ в Приморье

Это позволит улучшить социально-бытовые условия проживания военнослужащих

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Масштабная реконструкция военного городка десантно-штурмовой бригады позволит усовершенствовать социально-бытовые условия проживания военнослужащих десантно-штурмовой бригады Восточного военного округа. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

По информации военного ведомства, состояние существующего фонда замминистра обороны осмотрел в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа.

"В текущем году будет выполнено проектирование новой структуры военного городка, десантно-штурмовой бригады ВВО, дислоцированной в Приморском крае, что в дальнейшем позволит совершенствовать инфраструктуру и социально-бытовые условия проживания военнослужащих", - сказал Иванов.

Он поручил специалистам Военно-строительного комплекса рассчитать и подготовить подробный проект комплексного обновления военного городка.

Военным строителям предстоит реконструировать здания, построенные в 70-х годах прошлого века, а также выполнить ремонт полосы препятствий и спортивных объектов.