Минобороны планирует реконструировать военный городок бригады ВДВ в Приморье
Это позволит улучшить социально-бытовые условия проживания военнослужащих
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Масштабная реконструкция военного городка десантно-штурмовой бригады позволит усовершенствовать социально-бытовые условия проживания военнослужащих десантно-штурмовой бригады Восточного военного округа. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
По информации военного ведомства, состояние существующего фонда замминистра обороны осмотрел в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа.
"В текущем году будет выполнено проектирование новой структуры военного городка, десантно-штурмовой бригады ВВО, дислоцированной в Приморском крае, что в дальнейшем позволит совершенствовать инфраструктуру и социально-бытовые условия проживания военнослужащих", - сказал Иванов.
Он поручил специалистам Военно-строительного комплекса рассчитать и подготовить подробный проект комплексного обновления военного городка.
Военным строителям предстоит реконструировать здания, построенные в 70-х годах прошлого века, а также выполнить ремонт полосы препятствий и спортивных объектов.
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