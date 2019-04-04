США передали Береговой охране Вьетнама новую партию патрульных катеров
ЦАМТО, 3 апреля. Посольство США в Ханое 1 апреля объявило о передаче правительством США дополнительных патрульных катеров производства компании Metal Shark Береговой охране Вьетнама.
Мероприятие, посвященное передаче шести 45-футовых катеров, состоялось 29 марта в провинции Кханьхоа. Комплект поставки, помимо новых катеров, способных развивать скорость до 35 узлов, включает трейлеры и запасные части. Стоимость поставки оценивается в 12 млн. долл.
Посольство не раскрыло тип переданных катеров, но по описанию их можно идентифицировать как 13,7-метровые "Дефиант-45" (Defiant 45). Ранее Береговой охране Вьетнама были переданы катера этого же типа.
Катера будут эксплуатироваться 3-м региональным командованием Береговой охраны Вьетнама. До поставки экипажи катеров прошли подготовку под руководством специалистов компании Metal Shark.
По заявлению посольства, поставка катеров свидетельствует об укреплении сотрудничества между Вьетнамом и США в сфере обороны и безопасности, проведения поисково-спасательных операций на море, операций по оказанию гуманитарной помощи. Катера планируется применять для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, пиратством, а также незаконным выловом рыбы.
Новые катера дополнят 12 патрульных катеров, которые были поставлены Metal Shark партиями в 2017 и 2018 гг. и эксплуатируются во 2-м и 4-м региональных командованиях Береговой охраны Вьетнама.
Как сообщал ЦАМТО, в 2007 году США впервые ослабили действовавшее длительное время эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам, разрешив продажу Ханою нелетального оружия. В октябре 2014 года была разрешена поставка летальных систем и оборудования для обеспечения безопасности на море. В июне 2015 года в ходе своего визита в СРВ тогдашний министр обороны США Эштон Картер объявил о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на закупку патрульных катеров. Это позволило летом 2015 года заключить с компанией Metal Shark контракт на поставку первых шести катеров для Береговой охраны Вьетнама. Они были поставлены в мае 2017 года без вооружения.
В марте 2018 года Береговой охране Вьетнама были переданы шесть новых скоростных патрульных катеров "Дефиант-45" компании Metal Shark. Пакет поставки также включал оборудование для технического обслуживания, подъемник для судов, машины для буксировки, тренажер навигационного оборудования, создание инфраструктуры и учебного центра. Общая стоимость пакета составила 20 млн. долл.
Кроме того, Береговой охране Вьетнама 25 мая 2017 год в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles) был передан патрульный катер (WHEC-722) "Моргентау" класса "Гамильтон".
Оказание Вьетнаму помощи в рамках программы "Иностранное военное финансирование" за последние годы значительно увеличилось: с 500 тыс. долл. в 2009 году до 9 млн. долл. в 2013 году и до 26,7 млн. долл. в 2017 году.
Компания Boeing недавно сообщила, что близка к заключению контракта на поставку Береговой охране Вьетнама БЛА "СканИгл" компании Insitu.
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