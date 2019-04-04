США передали Береговой охране Вьетнама новую партию патрульных катеров

Три из шести очередных переданных Соединенными Штатами береговой охране Вьетнама малых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, построенных американской компанией Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму. Фукуок, 28.03.2018.

ЦАМТО, 3 апреля. Посольство США в Ханое 1 апреля объявило о передаче правительством США дополнительных патрульных катеров производства компании Metal Shark Береговой охране Вьетнама.

Мероприятие, посвященное передаче шести 45-футовых катеров, состоялось 29 марта в провинции Кханьхоа. Комплект поставки, помимо новых катеров, способных развивать скорость до 35 узлов, включает трейлеры и запасные части. Стоимость поставки оценивается в 12 млн. долл.

Посольство не раскрыло тип переданных катеров, но по описанию их можно идентифицировать как 13,7-метровые "Дефиант-45" (Defiant 45). Ранее Береговой охране Вьетнама были переданы катера этого же типа.

Катера будут эксплуатироваться 3-м региональным командованием Береговой охраны Вьетнама. До поставки экипажи катеров прошли подготовку под руководством специалистов компании Metal Shark.

По заявлению посольства, поставка катеров свидетельствует об укреплении сотрудничества между Вьетнамом и США в сфере обороны и безопасности, проведения поисково-спасательных операций на море, операций по оказанию гуманитарной помощи. Катера планируется применять для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, пиратством, а также незаконным выловом рыбы.

Новые катера дополнят 12 патрульных катеров, которые были поставлены Metal Shark партиями в 2017 и 2018 гг. и эксплуатируются во 2-м и 4-м региональных командованиях Береговой охраны Вьетнама.

Как сообщал ЦАМТО, в 2007 году США впервые ослабили действовавшее длительное время эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам, разрешив продажу Ханою нелетального оружия. В октябре 2014 года была разрешена поставка летальных систем и оборудования для обеспечения безопасности на море. В июне 2015 года в ходе своего визита в СРВ тогдашний министр обороны США Эштон Картер объявил о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на закупку патрульных катеров. Это позволило летом 2015 года заключить с компанией Metal Shark контракт на поставку первых шести катеров для Береговой охраны Вьетнама. Они были поставлены в мае 2017 года без вооружения.

В марте 2018 года Береговой охране Вьетнама были переданы шесть новых скоростных патрульных катеров "Дефиант-45" компании Metal Shark. Пакет поставки также включал оборудование для технического обслуживания, подъемник для судов, машины для буксировки, тренажер навигационного оборудования, создание инфраструктуры и учебного центра. Общая стоимость пакета составила 20 млн. долл.

Кроме того, Береговой охране Вьетнама 25 мая 2017 год в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles) был передан патрульный катер (WHEC-722) "Моргентау" класса "Гамильтон".

Оказание Вьетнаму помощи в рамках программы "Иностранное военное финансирование" за последние годы значительно увеличилось: с 500 тыс. долл. в 2009 году до 9 млн. долл. в 2013 году и до 26,7 млн. долл. в 2017 году.

Компания Boeing недавно сообщила, что близка к заключению контракта на поставку Береговой охране Вьетнама БЛА "СканИгл" компании Insitu.