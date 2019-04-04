В КНДР скопировали БТР-80А: что из этого вышло
Сухопутные войска КНДР имеют несколько типов техники, предназначенной для транспортировки военнослужащих. Самыми современными считаются бронетранспортеры, известные как М-2010.
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Свое обозначение они получили после того, как впервые были продемонстрированы на военном параде в Пхеньяне в октябре 2010 года.
Внешне бронемашины очень сильно напоминают российские БТР-80А, партию из трех десятков которых Северная Корея закупила еще в 90-е годы.
Но если на "восьмидесятом" в качестве основного вооружения используется 30-мм автоматическая пушка 2А72, то на машине страны Утренней свежести ее нет, здесь установлена более крупная башня со спаркой 14,5-мм пулеметов КПВТ.
Военные эксперты предполагают, что в целом этот бронетранспортер имеет характеристики, схожие с российским аналогом.
Кроме того, на основе М-2010 была создана облегченная трехосная версия. Предполагается, что этот вариант применяется в качестве разведывательно-дозорной машины. Также его используют для монтажа новых образцов вооружений. Например, в прошлом году на военном параде в северокорейской столице впервые был показан противотанковый комплекс с ракетами повышенной дальности. Смонтированная на крыше корпуса бронетранспортера башенная установка с открывающимся верхом имела 8 контейнеров.
Ожидается также появление колесной самоходной артиллерийской установки и образца с зенитными ракетами малой дальности.
Алексей Моисеев
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