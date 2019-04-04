В Екатеринбурге показали бронированные "Уралы" в пустынном камуфляже

Сегодня по Новосибирской улице в Екатеринбурге прошла колонна боевой техники: это уже вторая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За ходом репетиции наблюдали корреспонденты "РГ".

Колонну вел легендарный "дедушка" Т-34-85, следом за которым шли бронеавтомобили "Тигр" и его современные преемники Т-72Б3, два из которых были оснащены противокумулятивными экранами. Военные позаботились о защите не только своих машин, но и городских дорог: на всю гусеничную технику надели специальные асфальтоходные башмаки.

Наше внимание привлекли два бронированных "Урала", выделявшиеся ярким камуфляжем для горно-пустынной местности, вооруженные 23-миллиметровой зениткой и крупнокалиберным пулеметом ДШК. Эти машины были оснащены дополнительной бронезащитой по инициативе командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на основе опыта его сирийских командировок.

Не обошлось без "бога войны": в колонне присутствовали как самоходные 152-миллиметровые установки "Мста-С", так и системы залпового огня "Град" и "Буратино". Подразделения специального назначения демонстрировали свои квадроциклы, снегоходы и беспилотники, а замыкали колонну ремонтно-эвакуационные машины и машины радиоэлектронной борьбы.

Не всю технику нам удалось посмотреть: военные ожидают прибытия еще двух эшелонов из Саратовской и Пензенской областей. Репетиции будут проходить каждую среду, а в самом параде будут задействованы более 100 единиц военной техники и примут участие две тысячи военнослужащих.

Георгий Санатин Фото: Татьяна Андреева