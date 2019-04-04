Войти
04.04.2019
Российская газета

В Екатеринбурге показали бронированные "Уралы" в пустынном камуфляже

657
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Сегодня по Новосибирской улице в Екатеринбурге прошла колонна боевой техники: это уже вторая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За ходом репетиции наблюдали корреспонденты "РГ".

Колонну вел легендарный "дедушка" Т-34-85, следом за которым шли бронеавтомобили "Тигр" и его современные преемники Т-72Б3, два из которых были оснащены противокумулятивными экранами. Военные позаботились о защите не только своих машин, но и городских дорог: на всю гусеничную технику надели специальные асфальтоходные башмаки.

Наше внимание привлекли два бронированных "Урала", выделявшиеся ярким камуфляжем для горно-пустынной местности, вооруженные 23-миллиметровой зениткой и крупнокалиберным пулеметом ДШК. Эти машины были оснащены дополнительной бронезащитой по инициативе командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на основе опыта его сирийских командировок.

Не обошлось без "бога войны": в колонне присутствовали как самоходные 152-миллиметровые установки "Мста-С", так и системы залпового огня "Град" и "Буратино". Подразделения специального назначения демонстрировали свои квадроциклы, снегоходы и беспилотники, а замыкали колонну ремонтно-эвакуационные машины и машины радиоэлектронной борьбы.

Не всю технику нам удалось посмотреть: военные ожидают прибытия еще двух эшелонов из Саратовской и Пензенской областей. Репетиции будут проходить каждую среду, а в самом параде будут задействованы более 100 единиц военной техники и примут участие две тысячи военнослужащих.


Георгий Санатин Фото: Татьяна Андреева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Град РСЗО
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Тигр
Тигр БА
ТОС-1
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.05.2018
Екатеринбург отпразднует 100-летие Приволжского и Уральского военных округов
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
06.04.2016
Карабах воюет советским
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
28.12.2011
Рейтинг 10 наиболее значимых поставочных программ и экспортных контрактов России по итогам 2011 года в сегменте вооружений СВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 14:58
  • 155
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот