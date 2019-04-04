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04.04.2019
РИА Новости

Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик

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Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Срибный

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, считают в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина.

"В ближайшие месяцы будут проводиться плановые доработки самолета и его систем. По транспортной эффективности Ил-112В должен превосходить своего предшественника Ан-26 в два раза. Это решаемая задача", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Ранее гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин сообщил журналистам, что предварительные испытания Ил-112В могут начаться в этом году.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Создается с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
ЦАГИ
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12 комментариев
№1
04.04.2019 04:27
Брат Максима Галкина- Дмитрий Александрович(разработчик бронеавтомобиля"Тигр") ОАО ВПК наравне с ОАО"Ил" заинтересован в новых сплавах(на 67% прочнее) в своим машинах, пока на дверях и капоте(пока), в перспективе дает уменьшение веса  до возможности размещения в Ил-112(с увеличенной грузоподьемностью). На очереди БМД-4М с уменьшением веса или наоборот увеличением бронезащиты.
Получается недостатки в проектировании Ил-112 потянули за собой суперрешения по многим делам.
0
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№2
04.04.2019 10:22
Цитата
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, считают в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина.
Во-первых, с чего это Ан-26 украинский? Он советский! Там весь СССР участвовал в его создании. На постсоветской Украине ничерта не создано, не доведено до массовых коммерческих продаж. Во-вторых, Ан-26 начали эксплуатировать в 1973-м году, а создавали, конечно же, ещё раньше - за полвека уж надо сделать получше самолёт - это как бы не предмет для гордости, это нечто естественное, так должно быть.
+6
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№3
04.04.2019 10:31
Цитата, Враг сообщ. №2
На постсоветской Украине ничерта не создано
Ан-140/148/158/178.
Цитата, Враг сообщ. №2
не доведено до массовых коммерческих продаж.
В сегменте небоевой авиации и России особо нечем похвастаться.
0
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№4
04.04.2019 12:44
Цитата, forumow сообщ. №3
В сегменте небоевой авиации и России особо нечем похвастаться.
Просто очередь дошла до ВТА только сейчас. В ВАСО Ил-76 с модификациями будут делать с ритмом 18 машин в год. Конечно, обидно, что поздно, бессистемно, но такие времена. В СССР 1.5 тыс. аэродромов и площадок, а в России - 200. Будем надеяться, что до 20210г. Ил-114, Ил-96-400, ТВС-2ДТС пойдут в серию.
+1
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№5
04.04.2019 12:59
Цитата, q
Ан-140/148/158/178.

кому-то они нужны?
0
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№6
04.04.2019 13:29
Цитата, q
"В ближайшие месяцы будут проводиться плановые доработки самолета и его систем. По транспортной эффективности Ил-112В должен превосходить своего предшественника Ан-26 в два раза. Это решаемая задача", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Ил112В должен соответствовать требованием заказчика, прежде всего...ВКС свои требования сформулировали, вот и впишитесь в эти требования...а всякие феерии про "транспортные эффективности" относительно литака полувековой давности лучше опустить...а пресс-службу "Ильюшина" разогнать, за ненадобностью...достаточно и пресс-службы ОАК...
0
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№7
04.04.2019 15:02
Цитата, ID: 1701 сообщ. №5
кому-то они нужны?
До майдана были нужны. Догадайтесь сами кому...
0
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№8
04.04.2019 16:56
Цитата, q
До майдана были нужны. Догадайтесь сами кому...

До майдана мы связались с производством  неликвида  Ан-140 и Ан-148 по причине геополитических иллюзий Путина насчёт привязки Украины к России.
Никакой иной ценности эти поделки не имели.
Эти произведения технического гения практически не используются самими творцами у себя на Украине.

А мы потеряли драгоценное время и деньги.
0
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№9
04.04.2019 17:19
Цитата, forumow сообщ. №3
Ан-140/148/158/178.
140 создан под русских, поди еще и наши там финансировали его создание, да и комплектующих наших полно. После майдана сколько они самолетов построили и реализовали?
0
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№10
04.04.2019 17:28
Цитата, ID: 1701 сообщ. №8
До майдана мы связались с производством  неликвида  Ан-140 и Ан-148 по причине геополитических иллюзий Путина насчёт привязки Украины к России.
Это Вы типо демонстрируете крепость своего заднего ума...??

Цитата, Хмырь сообщ. №9
После майдана сколько они самолетов построили и реализовали?
Я о том что то разве говорил? Что после...
0
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№11
04.04.2019 17:36
Цитата, forumow сообщ. №10
    После майдана сколько они самолетов построили и реализовали?

Я о том что то разве говорил? Что после...
Так украина то никуда не исчезла. Что мешает им сейчас самолетики строить?
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№12
04.04.2019 18:16
Цитата, forumow сообщ. №3
Ан-140/148/158/178.
А вы до конца меня цитируйте. Много они там произвели и продали-то этих самолётов? Вот советских Ан-26 - много, с ним ведь сравниваем. И полностью ли сами создали и производили? Или более половины там российское было (а может ещё и советское)?
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