Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, считают в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина.

"В ближайшие месяцы будут проводиться плановые доработки самолета и его систем. По транспортной эффективности Ил-112В должен превосходить своего предшественника Ан-26 в два раза. Это решаемая задача", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Ранее гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин сообщил журналистам, что предварительные испытания Ил-112В могут начаться в этом году.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Создается с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях.