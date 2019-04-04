Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, считают в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина.
"В ближайшие месяцы будут проводиться плановые доработки самолета и его систем. По транспортной эффективности Ил-112В должен превосходить своего предшественника Ан-26 в два раза. Это решаемая задача", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Ранее гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин сообщил журналистам, что предварительные испытания Ил-112В могут начаться в этом году.
Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Создается с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.
На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях.
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Получается недостатки в проектировании Ил-112 потянули за собой суперрешения по многим делам.
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, считают в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина.Во-первых, с чего это Ан-26 украинский? Он советский! Там весь СССР участвовал в его создании. На постсоветской Украине ничерта не создано, не доведено до массовых коммерческих продаж. Во-вторых, Ан-26 начали эксплуатировать в 1973-м году, а создавали, конечно же, ещё раньше - за полвека уж надо сделать получше самолёт - это как бы не предмет для гордости, это нечто естественное, так должно быть.
На постсоветской Украине ничерта не созданоАн-140/148/158/178.
не доведено до массовых коммерческих продаж.В сегменте небоевой авиации и России особо нечем похвастаться.
В сегменте небоевой авиации и России особо нечем похвастаться.Просто очередь дошла до ВТА только сейчас. В ВАСО Ил-76 с модификациями будут делать с ритмом 18 машин в год. Конечно, обидно, что поздно, бессистемно, но такие времена. В СССР 1.5 тыс. аэродромов и площадок, а в России - 200. Будем надеяться, что до 20210г. Ил-114, Ил-96-400, ТВС-2ДТС пойдут в серию.
"В ближайшие месяцы будут проводиться плановые доработки самолета и его систем. По транспортной эффективности Ил-112В должен превосходить своего предшественника Ан-26 в два раза. Это решаемая задача", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".Ил112В должен соответствовать требованием заказчика, прежде всего...ВКС свои требования сформулировали, вот и впишитесь в эти требования...а всякие феерии про "транспортные эффективности" относительно литака полувековой давности лучше опустить...а пресс-службу "Ильюшина" разогнать, за ненадобностью...достаточно и пресс-службы ОАК...
кому-то они нужны?До майдана были нужны. Догадайтесь сами кому...
До майдана были нужны. Догадайтесь сами кому...
До майдана мы связались с производством неликвида Ан-140 и Ан-148 по причине геополитических иллюзий Путина насчёт привязки Украины к России.
Никакой иной ценности эти поделки не имели.
Эти произведения технического гения практически не используются самими творцами у себя на Украине.
А мы потеряли драгоценное время и деньги.
Ан-140/148/158/178.140 создан под русских, поди еще и наши там финансировали его создание, да и комплектующих наших полно. После майдана сколько они самолетов построили и реализовали?
До майдана мы связались с производством неликвида Ан-140 и Ан-148 по причине геополитических иллюзий Путина насчёт привязки Украины к России.Это Вы типо демонстрируете крепость своего заднего ума...??
После майдана сколько они самолетов построили и реализовали?Я о том что то разве говорил? Что после...
После майдана сколько они самолетов построили и реализовали?Так украина то никуда не исчезла. Что мешает им сейчас самолетики строить?
Я о том что то разве говорил? Что после...
Ан-140/148/158/178.А вы до конца меня цитируйте. Много они там произвели и продали-то этих самолётов? Вот советских Ан-26 - много, с ним ведь сравниваем. И полностью ли сами создали и производили? Или более половины там российское было (а может ещё и советское)?