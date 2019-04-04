В Крыму прокомментировали планы НАТО по усилению присутствия в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе расценил планы НАТО по усилению присутствия в Черном море как технологию запугивания, которая не имеет никакого отношения к реальной политике.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять пакет решений по Черному морю в ходе переговоров министров стран НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля. Хатчисон пояснила, что пакет "увеличивает разведку", в том числе воздушную, предусматривает вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, "чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив". Представитель госдепартамента отметил, что этим меры являются частью ответа на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в регионе.

"Есть такое выражение: "нас пугают, а нам не страшно". Все это обыкновенная технология запугивания, которая не имеет никакого отношения к реальной политике. Никто из реальных политиков не будет играть в эти опасные игры и давать политическим детям коробки со спичками", - сказал РИА Новости Иоффе.

По его мнению, несанкционированное прохождение украинских военных кораблей через Керченский пролив, с поддержкой или без поддержки НАТО, исключено.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.