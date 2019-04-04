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04.04.2019
Военно-промышленный курьер

Трамп постучал "ботинком" по трибуне НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Члены НАТО отметят 70-летие подписания Североатлантического договора, который стал частью успешных усилий по сдерживанию советского экспансионизма и убеждению истерзанных войной стран Западной Европы отказаться от древней вражды и укрепить солидарность.

Однако аналитики предупреждают, что для сохранения альянса необходимо, чтобы Европа увеличила свой вклад в НАТО и брала на себя более существенную нагрузку.

После распада Советского Союза в НАТО, казалось, возникла неопределенность по поводу роли, которую должен играть альянс. Однако новая напористость России при президенте Владимире Путине отчасти изменила ситуацию, и теперь сторонники альянса говорят, что его традиционная роль, поддержка коллективной безопасности, никогда не была более важной.

Тем не менее, эпизодические сомнения президента США Дональда Трампа в самой ценности трансатлантического пакта, которые проявляются в периодических колких встречах с европейскими лидерами, его твитах или грубых спонтанных ремарках, вызывают потрясения в американо-европейском альянсе.

Отставка министра обороны Джима Мэттиса в декабре прошлого года подчеркнула напряженность отношений между администрацией Трампа и европейскими союзниками. За несколько недель до этого Трамп допустил, что он может сократить численность американских войск в Европе, если американские союзники не увеличат расходы на оборону.

В июле прошлого года, на ежегодном саммите НАТО в Брюсселе, президент Трамп выразил разочарование канцлером Германии Ангелой Меркель в связи с планируемым подводным газопроводом, который должен соединить Россию и Германию.

"Предполагается, что мы должны защищать вас от России, но Германия заключает соглашение о строительстве трубопровода с Россией. Скажите, уместно ли это? Объясните", – цитирует его Голос Америки.

 

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Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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