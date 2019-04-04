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04.04.2019
WarSpot

F-35: "жёлтая карточка" для Турции

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Источник изображения: warspot.ru

США перешли от слов к делу в вопросе о поставках истребителей F-35 в Турцию. Вчера, 2 апреля, информационное агентство REUTERS сообщило о том, что Минобороны США приостановило поставки оборудования, необходимого для развёртывания самолётов. "В ожидании однозначного решения Турции отказаться от вооружения системами С-400, поставки и действия, связанные с передачей Турции самолётов F-35, были приостановлены", — рассказал подполковник Майк Эндрюс, представитель Минобороны США.

Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции.

Источник изображения: cnbc.com

Турция является участницей программы JSF, в рамках которой разрабатывались истребители F-35, производит некоторые элементы самолёта, а также должна проводить их обслуживание. Разногласия с США возникли после того, как Турция объявила о планах покупки российских систем ПВО С-400.

В США считают, что использование Турцией F-35 и С-400 позволит России получить секретную информацию о самолётах. Первые F-35 уже переданы Турции, но пока остаются в США для подготовки турецких пилотов и персонала. Американские политики и военные неоднократно заявляли о возможности исключения Турции из программы JSF.

В случае, если США заблокируют передачу истребителей F-35 в Турцию, программа JSF лишится одного из участников, а корпорация Lockheed Martin — заказа на сотню самолётов. Кроме того, Турция пригрозила ограничить доступ союзников к военной базе Инджирлик, которая используется Содинёнными Штатами и другими странами для ударов по территории Сирии.

В марте 2011 года Турция подписала предварительное соглашение о приобретении 100 истребителей F-35A, а в январе 2012 года заключила контракт на первые два самолёта. Общая стоимость 100 истребителей F-35A для турецких ВВС оценивается в $25 млрд.

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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
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