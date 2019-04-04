Госдума упрощает прием в Росгвардию

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, вводящий упрощенный прием на службу по контракту в Росгвардию. Это коснется лиц, имеющих специальные звания полиции.

Как заявил полпред главы государства в нижней палате Гарри Минх, цель изменений - обеспечить более планомерный и беспроблемный перевод в Росгвардию таких граждан. То есть, чтобы данный процесс происходил "более спокойно и без дополнительных обременений - как по времени, так и по трудозатратам".

Такой порядок означает, что перевод из одного статуса в другой будет проходить "без аттестации, медицинского освидетельствования, без мероприятий по профессиональному психологическому отбору, проверки соответствия уровня их образования, квалификации и физподготовки".

- Речь идет о конвертации правового статуса внутри предельной штатной численности и только о тех лицах, кто уже служат в Росгвардии, - пояснил Минх.

Упрощение необходимо в связи с тем, что требования, предъявляемые к гражданам, принимаемым на службу в полицию, достаточно высоки. Во многом они похожи на те, что предъявляются к военнослужащим.

В настоящее время в этом федеральном органе служат гражданские служащие, лица, являющиеся военнослужащими, а также лица, имеющие специальные звания полиции.

ФЗ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Татьяна Замахина