Проблемы и перспективные возможности боевого лазерного оружия

Первый лазер был показан общественности еще в 60-х годах ХХ века. С тех пор ученые не прекращают работу по созданию боевого лазерного оружия (БЛО). На разработку боевого лазера были потрачены гигантские суммы, однако в настоящее время БЛО так и не нашло широкого применения в вооруженных силах. Пока не нашло.

Источник изображения: topwar.ru

У лазера есть свои недостатки, из-за которых "луч смерти" пока полноценно не стоит на вооружении ни у одной из стран мира. В России комплекс "Пересвет", напомним, находится в режиме опытно-боевой эксплуатации.

Лазерный луч, рассеиваясь в атмосфере, теряет свою фокусировку. Уже на расстоянии в 250 км луч имеет диаметр 0,3-0,5 м, что снижает его температурное воздействие на цель. Другими словами, боевое применение может ограничиться несколькими десятками км. Но, на самом деле, в ряде случаев этого вполне может быть достаточно.

Еще больше ухудшают ситуацию плохие погодные условия: дождь, снег или туман. Эти причины пока не позволяют создать по-настоящему дальнобойные лазеры.

Так как луч лазера - идеальная прямая линия, то им, что очевидно, можно "стрелять" только по прямолинейной траектории. Это делает невозможным вести загоризонтный "обстрел".

Для уничтожения цели нужно, чтобы эта самая цель поглощала энергию лазерного луча. Применение материалов, частично прозрачных и частично отражающих лазерное излучение, создает защиту от лазерного оружия. Фактически любая зеркальная поверхность отражает лазерный луч, независимо от мощности его излучения.

И самая серьезная проблема на сегодняшний день — это высокое потребление энергии лазерными установками. Для создания лазерного оружия, способного поразить цель, требуется большое количество энергии. Также имеются сложности с "хранением" энергии, которая для боевого лазерного оружия выступает в роли своеобразного боекомплекта. Если для обычного оружия можно организовать склад боеприпасов, то для лазерного с этим возникают трудности. Громоздкость энергосистемы, её масса - тот дополнительный минус, с которым существует БЛО в принципе.

На данный момент лазерное оружие представляется не как наступательное, а в большей степени как оборонительное вооружение, в качестве систем ПВО. Где высокая точность лазерного луча, а также быстрый перенос огня на другую цель является неоспоримым преимуществом над обычным оружием. Но цель ещё нужно уловить и учитывать время "экспозиции" лазерного луча для полного уничтожения при высокой скорости движения объекта.

Тем не менее, сегодня лазеры нашли свое военное применение: в системах прицеливания, разведки и связи. То есть, речь пока о тех лазерах, которые к БЛО не относятся.

Эксперты считают, что одно из перспективных направлений использования БЛО - антидесантное применение, также применение против относительно медленных БПЛА (уже практикуется), военно-транспортных бортов. Озвучен вариант уничтожения боевым лазером парашютных систем противника в момент десантирования военной техники.