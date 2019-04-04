Войти
04.04.2019
Военное обозрение

Проблемы и перспективные возможности боевого лазерного оружия

748
0
0

Первый лазер был показан общественности еще в 60-х годах ХХ века. С тех пор ученые не прекращают работу по созданию боевого лазерного оружия (БЛО). На разработку боевого лазера были потрачены гигантские суммы, однако в настоящее время БЛО так и не нашло широкого применения в вооруженных силах. Пока не нашло.

Источник изображения: topwar.ru

У лазера есть свои недостатки, из-за которых "луч смерти" пока полноценно не стоит на вооружении ни у одной из стран мира. В России комплекс "Пересвет", напомним, находится в режиме опытно-боевой эксплуатации.

Лазерный луч, рассеиваясь в атмосфере, теряет свою фокусировку. Уже на расстоянии в 250 км луч имеет диаметр 0,3-0,5 м, что снижает его температурное воздействие на цель. Другими словами, боевое применение может ограничиться несколькими десятками км. Но, на самом деле, в ряде случаев этого вполне может быть достаточно.

Еще больше ухудшают ситуацию плохие погодные условия: дождь, снег или туман. Эти причины пока не позволяют создать по-настоящему дальнобойные лазеры.

Так как луч лазера - идеальная прямая линия, то им, что очевидно, можно "стрелять" только по прямолинейной траектории. Это делает невозможным вести загоризонтный "обстрел".

Для уничтожения цели нужно, чтобы эта самая цель поглощала энергию лазерного луча. Применение материалов, частично прозрачных и частично отражающих лазерное излучение, создает защиту от лазерного оружия. Фактически любая зеркальная поверхность отражает лазерный луч, независимо от мощности его излучения.

И самая серьезная проблема на сегодняшний день — это высокое потребление энергии лазерными установками. Для создания лазерного оружия, способного поразить цель, требуется большое количество энергии. Также имеются сложности с "хранением" энергии, которая для боевого лазерного оружия выступает в роли своеобразного боекомплекта. Если для обычного оружия можно организовать склад боеприпасов, то для лазерного с этим возникают трудности. Громоздкость энергосистемы, её масса - тот дополнительный минус, с которым существует БЛО в принципе.

На данный момент лазерное оружие представляется не как наступательное, а в большей степени как оборонительное вооружение, в качестве систем ПВО. Где высокая точность лазерного луча, а также быстрый перенос огня на другую цель является неоспоримым преимуществом над обычным оружием. Но цель ещё нужно уловить и учитывать время "экспозиции" лазерного луча для полного уничтожения при высокой скорости движения объекта.

Тем не менее, сегодня лазеры нашли свое военное применение: в системах прицеливания, разведки и связи. То есть, речь пока о тех лазерах, которые к БЛО не относятся.

Эксперты считают, что одно из перспективных направлений использования БЛО - антидесантное применение, также применение против относительно медленных БПЛА (уже практикуется), военно-транспортных бортов. Озвучен вариант уничтожения боевым лазером парашютных систем противника в момент десантирования военной техники.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.02.2019
Шойгу рассказал об испытаниях новейшего оружия России
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
22.10.2018
Боевой лазер "Пересвет" мог бы бороться c беспилотниками
20.07.2018
Эксперт: эскадрилью "Кинжалов" нужно поставить на боевое дежурство на Черном море
07.05.2018
Судьба «Терминатора», премьера «Бук-3», новые беспилотники: интервью с замминистра обороны Борисовым
05.01.2017
Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 14:58
  • 155
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот