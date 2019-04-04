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04.04.2019
Российская газета

Доработка Ил-112 займет около года

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Источник изображения: rg.ru

Для соответствия техническому заданию Минобороны РФ новый военно-транспортный самолет Ил-112 необходимо доработать. Этот процесс займет около года.

- Опытный образец Ил-112, совершивший первый полет 30 марта, не соответствует техзаданию по грузоподъемности. На доработку и перепроектирование уйдет не менее 8-10 месяцев, - пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Ранее о "перетяжеленном" самолете рассказал главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов. По его словам, правительством утвержден комплексный план по снижению массы транспортника.

Ил-112 - первый военно-транспортный самолет, созданный с нуля в постсоветской России. Он должен заменить в ВКС России устаревшие Ан-24 и Ан-26. Построенный в Воронеже опытный образец на три тонны тяжелее требований военных и потому не отвечает условиям ТЗ: доставка пяти тонн груза на 1200 километров с грунтового аэродрома. Снизить массу самолета планируется измиенением  вторичных конструкций, не влияющих на прочность планера, и применением композиционных материалов.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
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