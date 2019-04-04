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04.04.2019
Российская газета

Под Калининградом С-400 отразили групповой "авиаудар"

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Групповой авиационный удар условного противника учились отражать в совместном учении корабли, морская авиация и подразделения противовоздушной обороны Балтийского флота.

Учебный бой сразу в трех стихиях - на суше, в воздухе и на воде - прошел в Калининградской области. В нем участвовали более десяти самолетов, ракетные дивизионы систем ПВО С-300 и С-400 и боевые корабли, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Боевые расчеты проследовали маршем в назначенные районы и оперативно развернули там зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 в боевой порядок. Им предстояло обнаружить и уничтожить воздушные и баллистические цели - реальные мишени.

Авианалет противника имитировали истребители-бомбардировщики Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26. Летчики действовали во всем диапазоне высот и скоростей и наносили авиационные удары с плотностью до семи целей в минуту.

Для отражения удара крылатых ракет в воздух по тревоге были подняты истребители Су-27, которые в ходе воздушного боя успешно уничтожили все цели. С земли им помогли комплексы С-300 и С-400, уничтожившие "вражеские" самолеты электронным залпом ракет. Работе зенитных систем на помешали помехи, созданные средствами радиоэлектронной борьбы.

Успешные электронные пуски по воздушным целям успешно произвели и экипажи кораблей Балтийского флота, выполнявших задачи в морских полигонах флота и задействованные в дежурстве по ПВО в базе.

Справка "РГ"

ЗРК С-400 - зенитная ракетная система большой дальности нового поколения, способная поразить все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. Аэродинамические цели система поражает на дальности до 400 километров, баллистические - на дальности до 60 километров, на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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