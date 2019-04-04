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04.04.2019
Российская газета

Армия США выбрала швейцарский пистолет-пулемет

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Источник изображения: YouTube

Объявленный правительством США тендер на компактный пистолет-пулемет неожиданно выиграл швейцарский автомат Brugger & Thomet APC9.

Компания получит контракт по поставку 350 единиц оружия с возможностью заказа еще тысячи автоматов, пишет Defence Blog со ссылкой на правительство США.

Миниатюрный автомат под пистолетный патрон 9х19 мм был представлен в 2011 году и позиционируется как вооружение для полиции: APC расшифровывается Advanced Police Carbine). Оружие размером с крупный пистолет имеет полупрозрачный - для контроля расхода боеприпасов, - магазин на 45 патронов, складной приклад и системы крепления дополнительного оборудования.

Швейцарским пистолетом-пулеметом планируется оснащать военнослужащих тыловых частей и спецназ американской армии.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
США
Швейцария
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