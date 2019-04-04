Войти
04.04.2019
Российская газета

Фрегат Северного флота "Александр Горшков" зашел в порт Шри-Ланки

500
0
+2
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Новейший ракетный фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в порт Коломбо Республики Шри-Ланка. В среду корабль прибыл к острову и вошел в территориальные воды.

Об этом сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. Он отметил, что это первый в современной истории визит боевого корабля Северного флота в главный порт и крупнейший город Республики Шри-Ланка.

Командира отряда кораблей капитана 1 ранга Владислава Малаховского и командира фрегата капитана 1 ранга Игоря Крохмаля ждут несколько протокольных мероприятий. А моряки побывают на берегу и познакомятся с достопримечательностями города Коломбо. Кстати, до Шри-Ланки отряд кораблей во главе с фрегатом "Александр Горшков" посетил порт Джибути, одноименного государства в Восточной Африке.

Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" уже прошел более девяти тысяч морских миль. Это его первый дальний поход. Он выполнил несколько учений в Атлантическом, Индийском океанах и в Средиземном море.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Индия
Шри-Ланка
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
СФ
Похожие новости
03.07.2013
Сами можем
31.10.2012
От «Москвы» и «Ленинграда» до «Кузнецова»
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
18.09.2008
САМИ НЕ ЛЕТАЕМ И ДРУГИМ НЕ ДАДИМ! МИД УКРАИНЫ РЕШИЛ ПРИОСТАНОВИТЬ ПОЛЕТЫ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ НА КОМПЛЕКСЕ НИТКА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:56
  • 156
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот