Фрегат Северного флота "Александр Горшков" зашел в порт Шри-Ланки

Новейший ракетный фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в порт Коломбо Республики Шри-Ланка. В среду корабль прибыл к острову и вошел в территориальные воды.

Об этом сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. Он отметил, что это первый в современной истории визит боевого корабля Северного флота в главный порт и крупнейший город Республики Шри-Ланка.

Командира отряда кораблей капитана 1 ранга Владислава Малаховского и командира фрегата капитана 1 ранга Игоря Крохмаля ждут несколько протокольных мероприятий. А моряки побывают на берегу и познакомятся с достопримечательностями города Коломбо. Кстати, до Шри-Ланки отряд кораблей во главе с фрегатом "Александр Горшков" посетил порт Джибути, одноименного государства в Восточной Африке.

Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" уже прошел более девяти тысяч морских миль. Это его первый дальний поход. Он выполнил несколько учений в Атлантическом, Индийском океанах и в Средиземном море.

Светлана Цыганкова