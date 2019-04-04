В Петербурге показали необычные винтовки Мосина

В Санкт-Петербурге в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи представлены опытные и экспериментальные образцы винтовки Мосина. Выставка уникального оружия приурочена к 170-летию со дня рождения ее создателя - капитана Сергея Мосина.

"На выставке можно будет познакомиться с историей создания легендарной "трехлинейки", увидеть различные опытные и экспериментальные образцы, сравнить конструктивные особенности винтовки Мосина с разработками Нагана, Захарова и других оружейников" - сообщили "РГ" в пресс-службе Минобороны РФ.

Отдельно показаны - устройство магазина, ударно-спусковой механизм, затвор и целая линейка предназначенных для винтовки штыков.

Напомним, что прежде чем пойти в производство трехлинейке Мосина пришлось в 1890 году выдержать конкурс, в котором участвовали 24 винтовки. Самым главным соперником считалась бельгийская винтовка Леона Нагана. По результатам начальных испытаний винтовка Нагана показала некоторое преимущество, и на первом этапе конкурса и набрала 14 голосов против 10.

Дело в том, что первые винтовки Мосина - были изготовлены полукустарным способом, тогда как "пачечные ружья Нагана" были специально подготовлены к состязанию. Путевку в жизнь винтовке Мосина подарили российские военные. После войсковых испытаний оказалось, что на испытательных стрельбах винтовки Мосина дали 217 задержек при подаче патронов из магазина, а Нагана - 557, почти втрое больше. Тем не менее устройство магазина было заимствовано у бельгийской винтовки.

Трехлинейка пошла в производство. Решением императора Александра III ей было присвоено наименование "трехлинейная винтовка образца 1891 года". Фамилия конструктора в названии оружия появилась лишь в 1924 году.

Винтовка Мосина получилась настолько удачной, что до сих пор состоит на вооружении многих стран, таких как Черногория, Эфиопия, Болгария, Монголия, Албания, Вьетнам, Венесуэла.

Николай Грищенко