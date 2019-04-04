Непробиваемый: защиту танка Т-14 "Армата" высоко оценили в Индии

Российский перспективный основной боевой танк Т-14, созданный на основе тяжелой унифицированной платформы "Армата", в настоящее время считается самым защищенным в мире.

#INDRAQuiz

Many gave write answer. These are Malachit ERA, a fourth gen ERA and s successor of Relikt. Currently deployed on T-14 only. Many experts believe, it not only can stand against modern ATGMs but against latest M829A4 FSAPDS too! pic.twitter.com/co9U1parPy — Indian Defence (@IndianDefenceRA) 2 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

В Twitter-аккаунте Indian Defence, который занимается сбором новостей, связанных с индийскими вооруженными силами и вопросами национальной и международной безопасности, появилась краткая информация об установленной на Т-14 динамической защите "Малахит". Сообщается, что она относится к четвертому поколению и является развитием уже применяемого на бронетехнике "Реликта".

Индийцы ссылаются на мнения экспертов, которые считают, что данная "реактивной броня" способна противостоять не только современным противотанковым управляемым ракетам, но и защищать от новейших американских бронебойных подкалиберных снарядов M829A4. Эти боеприпасы имеют сердечники из обедненного урана и входят в боекомплект модернизированных американских танков M1A2 SEP V3.

Можно добавить, что высокие шансы на выживаемость в современном бою обеспечиваются не только "Малахитом", но и мощной многослойной броней, наличием специальной капсулы для экипажа, а также активной защитой, способной сбивать различные боеприпасы, в том числе упомянутые снаряды.

Интерес к Т-14 в Индии понятен, там активно обсуждается вопрос о замене устаревающих Т-72. Всего планируется приобрести более 1170 новых танков, и у "Арматы" - очень большие шансы на победу.

Алексей Брусилов