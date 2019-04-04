Войти
04.04.2019
Российская газета

Непробиваемый: защиту танка Т-14 "Армата" высоко оценили в Индии

801
0
0
Источник изображения: rg.ru

Российский перспективный основной боевой танк Т-14, созданный на основе тяжелой унифицированной платформы "Армата", в настоящее время считается самым защищенным в мире.

В Twitter-аккаунте Indian Defence, который занимается сбором новостей, связанных с индийскими вооруженными силами и вопросами национальной и международной безопасности, появилась краткая информация об установленной на Т-14 динамической защите "Малахит". Сообщается, что она относится к четвертому поколению и является развитием уже применяемого на бронетехнике "Реликта".

Индийцы ссылаются на мнения экспертов, которые считают, что данная "реактивной броня" способна противостоять не только современным противотанковым управляемым ракетам, но и защищать от новейших американских бронебойных подкалиберных снарядов M829A4. Эти боеприпасы имеют сердечники из обедненного урана и входят в боекомплект модернизированных американских танков M1A2 SEP V3.

Можно добавить, что высокие шансы на выживаемость в современном бою обеспечиваются не только "Малахитом", но и мощной многослойной броней, наличием специальной капсулы для экипажа, а также активной защитой, способной сбивать различные боеприпасы, в том числе упомянутые снаряды.

Интерес к Т-14 в Индии понятен, там активно обсуждается вопрос о замене устаревающих Т-72. Всего планируется приобрести более 1170 новых танков, и у "Арматы" - очень большие шансы на победу.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Т-72
Компании
Indra
Проекты
Successor
Похожие новости
26.03.2019
Возвращение к лихим 90-м
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
29.01.2018
Способен ли китайский танк "Тип 99" превзойти М1 "Абрамс" или российский Т-90?
10.11.2017
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 14:58
  • 155
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот