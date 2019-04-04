Войти
04.04.2019
Российская газета

На китайской базе заметили лазер для уничтожения спутников

858
0
0
Источник изображения: rg.ru

Стало известно местонахождение секретного китайского лазерного комплекса для борьбы с космическими аппаратами условного неприятеля. Он находится в провинции Синьцзян, приблизительно в 145 километрах к югу от города Урумчи.

Секретный объект зафиксировал коммерческий спутник, пишет Военный обозреватель. А обнаружил его полковник в отставке Вооруженных сил Индии Винаяк Бхат. Именно он специализируется на КНР и анализирует открытые спутниковые снимки.

Винаяк Бхат заметил, что в Синьцзяне расположены четыре здания с раздвижными крышами, где, по мнению индийского полковника, находятся мощные химические лазеры, способные сбивать спутники на орбите.

База не только оснащена мощными лазерами, но и генераторами микроволн и другими элементами радиочастотного оружия.

Кстати, согласно докладу Разведывательного управления министерства обороны США, Китай может развернуть наземную лазерную пушку уже в следующем году и в состоянии будет уничтожать любые типы спутников на орбите Земли.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Продукция
052D
Похожие новости
30.08.2018
Сделано в Китае: первый ракетный крейсер вышел в море
09.08.2017
Эсминцы в битве концепций
02.12.2014
Скопировать, затем превзойти
20.05.2014
Китайские системы вооружений, которых должна бояться Америка ("The National Interest", США)
12.02.2014
Дракон расправил крылья
18.11.2013
Китайские эксперты отреагировали на передачу авианосца «Викрамадитья»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:56
  • 156
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот