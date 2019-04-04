На китайской базе заметили лазер для уничтожения спутников

Стало известно местонахождение секретного китайского лазерного комплекса для борьбы с космическими аппаратами условного неприятеля. Он находится в провинции Синьцзян, приблизительно в 145 километрах к югу от города Урумчи.

Секретный объект зафиксировал коммерческий спутник, пишет Военный обозреватель. А обнаружил его полковник в отставке Вооруженных сил Индии Винаяк Бхат. Именно он специализируется на КНР и анализирует открытые спутниковые снимки.

Винаяк Бхат заметил, что в Синьцзяне расположены четыре здания с раздвижными крышами, где, по мнению индийского полковника, находятся мощные химические лазеры, способные сбивать спутники на орбите.

База не только оснащена мощными лазерами, но и генераторами микроволн и другими элементами радиочастотного оружия.

Кстати, согласно докладу Разведывательного управления министерства обороны США, Китай может развернуть наземную лазерную пушку уже в следующем году и в состоянии будет уничтожать любые типы спутников на орбите Земли.

Светлана Цыганкова