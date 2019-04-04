В МИД отметили неготовность НАТО идти на восстановление военных контактов

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ и НАТО признают, что нужно двигаться к деэскалации и снижению напряжённости, но альянс не готов идти на восстановление военных контактов, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Что касается политического диалога, то он, конечно, развивается. На сегодняшний день и мы, и НАТО в общем-то согласны с тем, что надо двигаться в сторону деэскалации, надо искать способы предотвращения опасных военных инцидентов, надо избегать того, чтобы военные прочтения друг друга не прочитывались, не понимались неправильно. Вот они готовы идти по этому пути", - сказал Грушко во время круглого стола Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии на тему "Отношения Россия — НАТО: современные тенденции развития".

"Когда мы говорим, что мы тоже к этому готовы, если говорить о предотвращении опасных военных инцидентов, надо включать военных, натовцы тут же делают строгое лицо, говорят, что это невозможно, потому что восстановление военных контактов - это возращение к бизнесу as usual (как раньше. - Прим. ред.), а это исключено решениями Варшавы и Уэльса", - добавил он.