Комплекс по борьбе с дронами "Валдай" впервые испытают на учениях РВСН

Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) "Валдай" впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 3 апреля.

В ведомстве отметили, что на учениях РВСН "широко применяются перспективные разработки различного назначения".

"Комплекс обнаружения и противодействия БПЛА способен обнаружить цели с помощью радиолокационного канала, подтвердить и автоматически сопроводить ее оптико-электронными средствами", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

"Валдай" предназначен для обнаружения и борьбы с малоразмерными малоскоростными целями, например с дронами.

Комплекс способен пеленговать источники радиоизлучения, обнаруживать цели и распознавать их типы, перехватывать каналы управления и выдавать целеуказания средствам физического противодействия.

В конце февраля в московской Военной академии РВСН имени Петра Великого завершили стендовые испытания ракетных двигателей комплекса "Сармат". Очередные испытания РК намечены на лето текущего года.