Войти
04.04.2019
Известия.ru

Комплекс по борьбе с дронами "Валдай" впервые испытают на учениях РВСН

633
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) "Валдай" впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 3 апреля.

В ведомстве отметили, что на учениях РВСН "широко применяются перспективные разработки различного назначения".

"Комплекс обнаружения и противодействия БПЛА способен обнаружить цели с помощью радиолокационного канала, подтвердить и автоматически сопроводить ее оптико-электронными средствами", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

"Валдай" предназначен для обнаружения и борьбы с малоразмерными малоскоростными целями, например с дронами.

Комплекс способен пеленговать источники радиоизлучения, обнаруживать цели и распознавать их типы, перехватывать каналы управления и выдавать целеуказания средствам физического противодействия.

В конце февраля в московской Военной академии РВСН имени Петра Великого завершили стендовые испытания ракетных двигателей комплекса "Сармат". Очередные испытания РК намечены на лето текущего года.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
03.01.2017
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
23.11.2016
"Адмирал Кузнецов" прошел крещение огнем (Lidovky, Чехия)
16.03.2016
Тормоз для авианосца
23.12.2013
«Сармат» на смену «Воеводе»
08.12.2010
Импорт вооружений и военной техники в Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 14:58
  • 155
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот